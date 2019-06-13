159 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Tutuklu sanıklardan eski kurmay yarbay Serbülent Eken savunmasında, şahsının ve ailesinden hiç kimsenin FETÖ ile iltisakı olmadığını, TSK dışında hiçbir örgütle ilgisi bulunmadığını, FETÖ'ye sempati bile duymadığını savundu.

Eken, darbe girişimi öncesi 14 Temmuz 2016'da yapılan darbe hazırlık toplantısına katılmadığını ileri sürerek, toplantıya katıldığını iddia eden kişilerin duruşmada dinlenilmesini istedi. Duruşmalarda kendisini sadece 1 tanığın teşhis ettiğini, o kişinin de emin olmadığını ifade eden Eken, darbeye iştirakten yargılandığı ancak darbe başarılı olsaydı yine kendisinin yargılanacağını kaydetti.

Darbe girişiminden haberi olmadığını iddia eden Eken, şöyle devam etti:

"Almış olduğum emir, sıralı amirimin bana verdiği terörle mücadeleye yönelik emirdir. Atatürk Havalimanı'nın güvenliğine ve canlı bomba ya da bombalı araçlı saldırı olabileceğine ilişkin bir emirdi. Nitekim 15 Temmuz öncesinde her iki havalimanına da terör saldırısı olmuştu. Ayrıca biz havalimanındayken çevremizde provokatör unsurlar vardı. Buna rağmen canlı bir kimseye ateş etme emri vermedim. Limanda canlı bomba olabileceğinden tedbirli davranıyordum. TSK içinde bir grubun darbe yaptığını ilk kez ana girişte öğrendim. Ömer Korkut albay ile kışlaya dönüşü değerlendirdim. Dönüş yolumdaki iradem ve somut olarak yaptığım eylemler kamera görüntüleriyle ortadadır. Dönüş kararından sonra vatandaşın elimi öptüğü ve beni havaya attığı görüntüler vardır. Dönüş kararı verdiğimizde ne Cumhurbaşkanı ne Başbakan ne de Birinci Ordu Komutanı açıklama yapmıştı. Dönüşe kadar polislerle yan yanaydık. Bizim darbeci olmadığımıza kanaat getirdiler ki bize karşı herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Yalnız sıralı amirim olan tugay komutanımdan emir aldım. Tabur personelim de benim emrimle kışladan çıkmıştır. Personelim masumdur, mutlak itaat gereği emirleri yerine getirmişlerdir."

Serbülent Eken, kışladan çıkarken ve sonrasında suç kastı olmadığını savunarak, "Sıralı amirlerim bana 'Meclise gideceksin' emri verselerdi darbeden şüphelenirdim. Darbe benim aklımın ucundan geçmedi. İddia makamının iddialarının ispatını istiyorum. Üzerime atılı suçlamalar ifadelere dayanmaktadır ve iftiralardan ibarettir. Özellikle bazı astlarım tarafından hakkımda atılan iftiralar 15 temmuz sonrası psikolojilerindendir. 'Polise ateş etti' diyen 2 uzman hariç hepsine hakkımı helal ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada savunma yapan diğer sanık da FETÖ üyesi olmadıklarını ve darbe girişimine iştirak etmediklerini savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.