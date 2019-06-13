1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
 13 Haziran 2019 20:48
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Çavuşoğlu, saat 11.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkandan, 'balon' hediyeli Kapadokya kampanyası
13 Haziran 2019 21:23		 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
13 Haziran 2019 20:38
Kurtulmuş: Ekrem İmamoğlu özür dilemelidir
13 Haziran 2019 19:47		 Fox TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun sözleri yayımlandı
13 Haziran 2019 18:54
MHP'li Akçay: MHP olarak Askeralma Kanun Teklifi'ni destekliyoruz
13 Haziran 2019 18:46		 Bakan Akar İYİ Parti grubunu ziyaret etti
13 Haziran 2019 18:41
Kalın: PKK devleti artık ihtimal dışı haline gelmiştir
13 Haziran 2019 18:24		 CHP'li Özkoç'dan Bakan Akar görüşmesi sonrası açıklama
13 Haziran 2019 18:10
Bakan Akar: Askerlik kanununda değişiklik yok
13 Haziran 2019 17:49		 CHP'li Öztrak: Milletin borca değil, işe, aşa ihtiyacı var
13 Haziran 2019 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı21:31 - YKS'ye girecek adaylara altın öneriler21:27 - Pakdemirli talimat verdi! 81 ilde seferberlik başlatıldı21:23 - Başkandan, 'balon' hediyeli Kapadokya kampanyası21:19 - Cep telefonlarından yansıyan mavi ışık uyku düşmanı21:16 - Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı21:13 - Türk teknolojisine NATO'da ödül21:08 - Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi21:03 - Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında20:58 - Harçlıklarını okulun atölyesinden çıkardılar
20:53 - Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu20:48 - Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak20:43 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında20:38 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti20:33 - 159 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek20:28 - Günde bir kilo toplanabiliyor! 120 TL'den satılıyor20:23 - Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor20:18 - BDDK: Düzenlemeler tüketicinin elini rahatlatacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Fox TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun sözleri yayımlandı
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz 1
şalgam 3
Ozan tufan 3
Fotoğraf 2
çankaya köşkü'nde ikamet eden ibb adayı 2
nostalji 3
patrik bartholomeos'a ekümenik diyen binali 2
Sevilen şiirler 5
türk kahvesi kültürü 6
spa 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam