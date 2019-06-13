1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu

Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü'nü 4 yılda bitirip fakültesinde ilk 10'a girerek mezun olan 3 çocuk annesi Suna Selma Koçal, gençlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor
 13 Haziran 2019 20:53
Yazdır
Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür ve ebru sanatçısı 51 yaşındaki Suna Selma Koçal, Yalova Üniversitesinden fakültesinde dereceye girerek mezun oldu.

Eski Yalova Belediyesi başkanlarından Yakup Koçal'ın eşi, 3 kız annesi Koçal, dönemin Yalova Üniversitesi rektörünün de teşvikiyle 2015 yılında sınava girerek Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümünü kazandı.

Okula kaydını yaptıran Koçal, çocukları yaşındaki öğrencilerle aynı sıralarda öğrenim görerek 4 yıl sonra mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızlarının yaşları 17, 26 ve 31 olan Suna Selma Koçal, Sanat ve Tasarım Fakültesinde en başarılı 10 öğrenci arasında yer aldığını söyledi.

Yükseköğrenim sürecinde ailesinin her zaman kendisini desteklediğini belirten Koçal, "Benim gibi büyük heyecan duydular. Üniversite sınavına girişteki beraberlikler ve o heyecanları, sonra 4 sene boyunca sınavların telaşlarını benimle beraber yaşadılar, paylaştılar." dedi.

Koçal, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 10 yıldır eğitmenlik yaptığını dile getirerek, üniversite hayatının çok farklı olduğunu ve genç sınıf arkadaşlarının kendisine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Yeni nesilden çok şey öğrendiğini anlatan Koçal, "Onların da benden faydalandığı çok şeyler oldu. Benim için gerçekten de ikinci hayat gibi. Bambaşka bir bakış açısı, başka bir ufuk açtı bana çünkü gerçekten de globalleşen, küçülen, bu kadar farklılaşan bir dünyada böyle gençlerin bana öğrettiği şeyler çok büyük oldu." ifadelerini kullandı.

- Kızlarından biri de liseyi bitirdi

Koçal, üniversite okumanın, evlenmeden önce de hayali olduğunu ancak önceliği ailesine verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı büyütüp okuttum. İşte benim küçük çocuğum, şu anda lise mezuniyeti olacak. İki gün arayla kep törenimiz var. Lise mezuniyetini yaşıyor şimdi. Ortanca çocuğum diş hekimi. O da ortodonti doktorasını yapıyor. En büyük kızım İngilizce mütercim tercüman. Onların, zamanında yaşadığı heyecanı şimdi benim yaşamam, o bakımdan bir güzellik."

Almanya'da doğup büyüdüğünü ve annesinin Alman olduğunu ifade eden Koçal, Türkçeyi Türkiye'ye geldikten sonra öğrendiğini belirtti.

Koçal, şimdiki hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu aktararak, bunun için Yalova Üniversitesi ya da Mimar Sinan Üniversitesini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Sanat Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Öztürk ise Koçal'ın, fakültenin en üretken öğrencilerinden biri olduğunu, özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarıyla okulda iz bıraktığını anlattı.

Koçal'ı başarılı bir öğrenci olarak nitelendiren aynı fakültede görevli Dr. Öğr. Üyesi Sibel Akova, "Arkadaşlarıyla organize çalışabilen, onun dışında diğer grupları da bir araya getiren, takım çalışmasına özendiren bir arkadaşımız. Suna Hanım'ı tanıdığım için hakikaten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bize ablalık yaptı"

Fakülteyi birincilikle bitiren Dilara Doyan da, sınıf arkadaşı Suna Selma Koçal'ın üniversitedeki eğitim hayatı boyunca kendilerine ablalık yaparak yardımcı olduğunu kaydetti.

Sanat Tasarım Fakültesini ikincilikle tamamlayan Mustafa Bayındır da şöyle konuştu:

"İyi ki böyle birini tanımışız. Hem ebru sanatında çok önemli bir isim hem de insan olarak gerçekten insanları sevip sayan, değer veren birisi. O yüzden onu tanıdığımız için çok mutluyuz ve yaşından dolayı da tecrübelerini rahatça bize aktarabiliyor. Derse aktif olarak katılımı, paylaşmayı sevmesi, derslerin akabinde onları takip etmesi, ödevlerini yerinde yapması, sınavlara, vizelere bizden çok çalışması beni çok şaşırttı. 4 sene boyunca azmine ve hırsına hayranım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı
13 Haziran 2019 21:16		 Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi
13 Haziran 2019 21:08
70 yaşında üniversiteyi bitirdi
13 Haziran 2019 20:13		 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal toprağa verildi
13 Haziran 2019 19:04
Hükümlüler kamu yararına çalışarak sokakları güzelleştirecek
13 Haziran 2019 18:55		 Torku'dan 'iflas' iddialarına yanıt
13 Haziran 2019 18:14
Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
13 Haziran 2019 15:18		 Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
13 Haziran 2019 14:51
Doğa harikası üzerindeki asansöre tepki
13 Haziran 2019 14:43		 Aydın'da kiraz sezonu başlamadan bitti
13 Haziran 2019 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı21:31 - YKS'ye girecek adaylara altın öneriler21:27 - Pakdemirli talimat verdi! 81 ilde seferberlik başlatıldı21:23 - Başkandan, 'balon' hediyeli Kapadokya kampanyası21:19 - Cep telefonlarından yansıyan mavi ışık uyku düşmanı21:16 - Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı21:13 - Türk teknolojisine NATO'da ödül21:08 - Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi21:03 - Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında20:58 - Harçlıklarını okulun atölyesinden çıkardılar
20:53 - Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu20:48 - Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak20:43 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında20:38 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti20:33 - 159 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek20:28 - Günde bir kilo toplanabiliyor! 120 TL'den satılıyor20:23 - Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor20:18 - BDDK: Düzenlemeler tüketicinin elini rahatlatacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Fox TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun sözleri yayımlandı
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşini aldatmayan erkek 1
karlı kayın ormanında 1
The Handmaid's Tale 1
sigara içmekten bıyıkları sararan amca 4
zenit st.petersburg 1
buridan'ın eşeği paradoksu 2
ayrılık sevdaya dahil 2
13.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 2
Secimin yenilenmesini asla istemedik 3
yudum 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam