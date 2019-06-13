1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi

Gazipaşa'da kıraç arazide susuz tarım yapan çiftçi, aşıladığı aynı badem ağacında 4 çeşit meyve yetiştirdi
 13 Haziran 2019 21:08
Yazdır
Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Çığlık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Süleyman Yalçın, hiç sulamadan şeftali, kayısı erik gibi meyveleri tek ağaçta yetiştiriyor.

Yalçın, kıraç arazide badem ağaçlarına kayısı, şeftali ve erik aşılayarak tek ağaçta bu meyveleri yetiştirmeyi başardı.

Yöntemin çocukluk hayali olduğunu belirten Yalçın, ağaç aşılamayı dedesinden öğrendiğini, bu işi meslek haline getirdiğini ifade etti.

Evinin bulunduğu yerin kıraç arazi olduğunu söyleyen Süleyman Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz susuz kıraç bir arazide yaşıyoruz. Ben de su istemeyen badem ağacında 3-4 tür meyve yetiştirmeyi düşündüm. Bu benim çocukluk hayalimdi. Şu anda elimde tuttuğum badem ağacında 4 çeşit meyve var. Başarabildim, ne mutlu bana." dedi.

Yalçın, bu yöntemi, yokluk nedeniyle geliştirdiğini anlatarak, "Biz imkansızlığın olduğu yerde çareler aradık. Çareyi de bunda buldum. Fidancıdan bir ağaç aldığım zaman en fazla 4 yıl ömrü oluyor ama ben bu badem ağacına aşı yaptım, en az 20 sene ömrü var. 30 senelik dibi badem olan ama kayısı veren ağaçlar var." diye konuştu.

- Adını Toros fıstığı koydu

Farklı ağaçlarda da denemeler yaptığını belirten Yalçın, çıtlık ağacına Antep fıstığı aşılayarak meyve elde etmeyi başardı.

Yetiştirdiği fıstığın adını Toros fıstığı koyan Yalçın, "Denemelerim sonucu Antep fıstığını da yetiştirdim. Adını da Toros fıstığı koydum. Çünkü sadece Gaziantep'de değil, Antalya Gazipaşa Toros dağlarında da yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, tropik meyveleri de çeşitli ağaçlara aşılamaya devam ettiğini belirti. Ağı ağacına mango aşılayan Yalçın, bunun da tuttuğunu fakat henüz meyve vermediğini söyledi.

Bu yöntemin özellikle şehir merkezlerinde dar arazileri olanlara faydalı olacağını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Ben dar alanda olan kişilere sesleniyorum. Şehir merkezinde 300 metrekare yeri olan kişiler var. Adam bahçesinde bir sürü ağacı olsun istiyor. O araziye o kadar ağaç ekemez ama bu yöntemle bir badem ağacında 4 türü yetiştirebilir. Bademin yanı sıra şeftali, erik, kayısı, yetiştirilebilir. Hele eriğin her türünü yetiştirebiliriz. Şu anda yanında bulunduğumuz ağacımın kökü badem, meyvesi erik. Bu tek tür olsa idi sadece badem toplayabilecektik ama bu yöntemle birkaç çeşit meyve alabiliyoruz. Hem de hiç su kullanmadan badem ağacının yaprağına uyum sağlayan her türü meyve ağacını aşılayabiliriz ama badem ağacının bir tane dalı kalmak zorunda. Yoksa ağaç kökünden kuruyor. Bu yöntemle aynı ağaçtan hem şeftalini hem kayısını hem de eriğini yiyorsun."

Toplam 200 badem ağacı olduğunu söyleyen Yalçın, "100 tane badem ağacına 4 tür, 5 tür meyve aşısı yaptım ve başarılı da oldum. Ayrıca bir incir ağacında 5 çeşit incir yetiştiriyorum. Nar ağacına 3 çeşit nar, dut ağacına 2-3 çeşit dut aşıladım, hepsi de meyve verdi. Bir ağaçta hem tatlı hem ekşi narı yememiz mümkün. Aynı ağaçta siyah ve beyaz dut yetiştirdim." diye konuştu.

Yalçın'ın eşi Ayşe Yalçın ise şunları söyledi:

"Bahçeme indiğim zaman her çeşit meyveyi bulabiliyorum. Kayısı, şeftali, erik, badem hepsi bahçemizde var. Bölgemizde su olmadığı için eşim bu yönteme başvurdu. Bu yöntemle bahçemizde su sorunu olmadan meyve yetiştiriyoruz. Ben bahçeye gittiğim zaman elimi uzattığımda her çeşit meyveyi toplayabiliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı
13 Haziran 2019 21:16		 Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu
13 Haziran 2019 20:53
70 yaşında üniversiteyi bitirdi
13 Haziran 2019 20:13		 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal toprağa verildi
13 Haziran 2019 19:04
Hükümlüler kamu yararına çalışarak sokakları güzelleştirecek
13 Haziran 2019 18:55		 Torku'dan 'iflas' iddialarına yanıt
13 Haziran 2019 18:14
Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
13 Haziran 2019 15:18		 Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
13 Haziran 2019 14:51
Doğa harikası üzerindeki asansöre tepki
13 Haziran 2019 14:43		 Aydın'da kiraz sezonu başlamadan bitti
13 Haziran 2019 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı21:31 - YKS'ye girecek adaylara altın öneriler21:27 - Pakdemirli talimat verdi! 81 ilde seferberlik başlatıldı21:23 - Başkandan, 'balon' hediyeli Kapadokya kampanyası21:19 - Cep telefonlarından yansıyan mavi ışık uyku düşmanı21:16 - Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı21:13 - Türk teknolojisine NATO'da ödül21:08 - Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi21:03 - Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında20:58 - Harçlıklarını okulun atölyesinden çıkardılar
20:53 - Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu20:48 - Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak20:43 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında20:38 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti20:33 - 159 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek20:28 - Günde bir kilo toplanabiliyor! 120 TL'den satılıyor20:23 - Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor20:18 - BDDK: Düzenlemeler tüketicinin elini rahatlatacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Fox TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun sözleri yayımlandı
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
depresyon hırkası 7
kelimelik 5
buridan'ın eşeği paradoksu 2
güne gece başlayanlar 1
Şarkılardan fal tutmak 1
intro 2
Videolu yemek tarifleri 5
zenit st.petersburg 1
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 1
vur vur inlesin 4
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam