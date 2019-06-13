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Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı

Almanya'da yaşayan ve Gaziantep'teki özel bir hastanede karın yağlarını aldırmak için olduğu ameliyattan 18 gün sonra ölen Yeliz Bayır'ın otopsi raporunda ameliyattan kaynaklı ölüm nedenine rastlanılmadı.
 13 Haziran 2019 21:16
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Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı

Almanya'da yaşayan ve Gaziantep'teki özel bir hastanede karın yağlarını aldırmak için olduğu ameliyattan 18 gün sonra ölen Yeliz Bayır'ın otopsi raporunda ameliyattan kaynaklı ölüm nedenine rastlanılmadı.

Gaziantep'teki MMT Amerikan Hastanesi'nde karın yağlarını aldırmak için girdiği ameliyattan 18 gün sonra kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Yeliz Bayır'ın ön ön otopsi raporu tamamlandı. Adli soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili raporda, ameliyattan kaynaklı bir ölüm nedenine rastlanılmadı.

MMT Amerikan Hastanesi de yaptığı açıklamada, tedavinin uygun tıbbi koşullarda uygulandığını belirtilerek, hastanenin doktor ve hemşire ihmallerinden kaynaklı olarak hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı. MMT Amerikan Hastanesi'nde 25 Mayıs tarihinde ameliyat olan 38 yaşındaki Yeliz Bayır'ın kendi özel doktoru tarafından ameliyat edildiği ve ameliyatın başarılı geçtiği vurgulanan açıklamada, ameliyattan sonra servis odasına alınan ve tedavisi stabil devam eden Bayır'ın solunum sorununa bağlı bir rahatsızlık yaşaması sonrasında yakınlarının da onayı ve rızası sonucu daha iyi bir tedavi alabileceği Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "3 Mayıs 2019'da kendi özel hekimi tarafından muayenesi yapılan Yeliz Bayır'a sadece bel bölgesinden fazla derilerin çıkarılması önerildi. Hastanın sırt ve bel bölgesindeki fazla yağlarının da alınması kendi isteği üzerine ameliyat programına eklendi. Ameliyat öncesi hastaya ilk ameliyatında da olduğu gibi tüm riskler anlatılıp imzalatılmış onama belgesi alındı. Ameliyat öncesi anestezi, dahiliye, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları muayenesi yapılan ve tahlil ve tetkiklerinde ameliyata engel bir mani olmaması üzerine cerrahi onayı alması sonrası hasta 24 Mayıs 2019'da ameliyata alındı. Bel bölgesinden fazla deri çıkartımı yapılıp sırt bölgesinden 250 CC çene altı gıdı bölgesinden 15 CC yağ çıkarıldı. 1 saat süren operasyon sırasında tüm hastalara uygulanılan işlemler eksiksiz olarak uygulandı" denildi.

Boyunda hava tespit edildi

Yeliz Bayır'ın sorunsuz geçen ameliyat sonrasında uyandırılırken boyunda hava tespit edildiğine de dikkat çekilen açıklamada, "Sorunsuz ve rutin geçen ameliyat sonrası, hasta uyandırıldı. Uyandırılma esnasında boyunda hava tespit edildi. Ve hastada solunum yollarında hava kaçağı olabileceği ön tanısıyla hastanın yeniden uyutulup 24 saat gözlemlenmesi kararı alındı. Göğüs cerrahisi konsültasyonu istendi. Hasta boyun tomografisi çekildi. Tomografide gırtlak borusunda herhangi bir problem gözlenmedi. Hasta 25 Mayıs 2019'da genel durumun ve boyundaki havanın azalması üzerine uyandırıldı. Yoğun bakımda hasta durumunun normal olması üzerine anestezi doktoru ve göğüs cerrahisi muayenesi sonrası hasta servise ve yakınlarına teslim edildi" ifadeleri de yer aldı.

Hasta yakınlarının onayı ile sevk edildi

Hastanın hayati risklerinin azalmış olmasına rağmen gözlem altında tutulması gerektiğinin hasta yakınlarına bildirildiği de hatırlatılan açıklamada, "Hasta yakınlarının ifadesi saat 3 ile 7 arasında hastanın konuştuğu kendisini iyi hissettiği hatta Almanya'daki kızıyla görüntülü telefon ile görüştüğü bildirildi. Saatlik takipleri alınan ve sorun gözlenmeyen hasta kamera kayıtlarında 19.10 ile 19.40 arasında tüm refakatçilerin hastayı terk ettiği sürede hala sebebi bilinmeyen nedenden dolayı solunum durması, sonrasında da kalp durması gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika solunum durması sonucu beynine oksijen gitmeyen hastaya müdahale edildi. Kalbi yeniden çalıştırılan hasta uyutup yoğun bakıma alındı. Göğüs cerrahisi, kardiyoloji, nöroji bölümleri tarafından müdahaleleri yapılan hasta, hasta yakınlarının da onayı alındıktan sonra Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi anestezi yoğun bakıma sevk edildi. Buradaki tüm tedavilere rağmen 12 Haziran 2019'da hastamızı kaybettik" denildi.

Ön otopsi raporu iddiaları çürüttü

Aynı açıklamada ameliyat esnasında hastanın nefes borusunun yırtıldığı yönündeki iddialarının da ön otopsi raporunda doğru olmadığı ortaya çıktığı vurgulanarak, "Hasta yakınlarının isteği üzerine otopsisi yapılan hastada ölüme sebebiyet verecek herhangi bir sebep bulunamadı. Otopsi incelemesinde hasta yakınlarının iddialarının aksine nefes borusun yırtılmasına neden herhangi bir yağ ya da hava parçacığının olmadığı tespit edildi. Gerek otopsi sonucu gerekse hastanın tıbbi tablosunun ölüme neden verecek bir sebep bulunamadı. Adli makamlarca soruşturma devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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