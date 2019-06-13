Türkiye koordinat verdi, Rusya vurdu iddiası yalanlandı
Milli Savunma Bakanlığından, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi
|13 Haziran 2019 21:39
|Yazdır
Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara Büyükşehir personeli ikramiye alamadı
13 Haziran 2019 23:03
|'ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmesi kabul edilemez'
13 Haziran 2019 22:16
|Ekrem İmamoğlu: Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
13 Haziran 2019 22:06
|İSKİ'den İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
13 Haziran 2019 21:57
|Başkandan, 'balon' hediyeli Kapadokya kampanyası
13 Haziran 2019 21:23
|Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
13 Haziran 2019 20:48
|Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
13 Haziran 2019 20:38
|Kurtulmuş: Ekrem İmamoğlu özür dilemelidir
13 Haziran 2019 19:47
|Fox TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun sözleri yayımlandı
13 Haziran 2019 18:54
|MHP'li Akçay: MHP olarak Askeralma Kanun Teklifi'ni destekliyoruz
13 Haziran 2019 18:46