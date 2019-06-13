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Mamak Belediyesine silahlı saldırı

Ankara'da, zabıta ekipleri tarafından terazisine el konulan A.E, önce Mamak Zabıta Müdürlüğü'ne, ardından da Mamak Belediyesi Başkanlık binasına pompalı tüfek ile ateş açtı. Tüfekle yaklaşık 5 el ateş eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
 13 Haziran 2019 22:01
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Mamak Belediyesine silahlı saldırı

Olay, saat 16.30 sıralarında Mamak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri bir süre önce seyyar tezgah üzerinde simit satan A.E.'nin terazisine el koyarak 100 TL ceza yazdı. A.E, terazisini almak için Mamak Belediyesi'ne geldi.

Kesilen 100 TL'lik cezayı ödemeyen A.E, terazisini alamadan belediyeden ayrıldı. Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle Mamak Zabıta Müdürlüğü'ne giden A.E, bağırarak etrafa rastgele ateş etmeye başladı. A.E, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla ayrılarak Mamak Belediyesi önüne gitti.

BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜNDE 2 EL ATEŞ ETTİ

Saldırgan burada da başkanlık binası önünde havaya 2 el ateş etti ve kesilen 100 TL'lik borcu ödemek istemediğini belirtti. İhbar üzerine hızla olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli A.E.'yi elindeki pompalı tüfek ile birlikte gözaltına aldı. Polis, tüfekten çıkan saçmaların Zabıta Müdürlüğü binasında isabet ettiğini ve her iki olayda da herhangi kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Öte yandan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de olay yerine gelerek konu hakkında bilgi aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
DHA
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