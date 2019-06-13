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İhraç edilen Mehmet Alkan hakim karşısına çıktı

ŞEHİT kardeşi Ali Alkan'ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan'ın, FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuksuz yargılanmasına devam edildi.
 13 Haziran 2019 22:11
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İhraç edilen Mehmet Alkan hakim karşısına çıktı

ŞEHİT kardeşi Ali Alkan'ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan'ın, FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Gizli tanık Abdullah, sanığın darbe girişimi ardından FETÖ/PDY üyelerinin açıklamalarına benzer açıklamalar yaptığını söyleyerek, "Bunun dışında sanığın örgüt üyesi olduğu yönünde somut bir bilgim yok. Sadece bu konudaki kanaatimi söyledim" dedi. Mahkeme, savcıya mütalaa için süre verdi.

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı. Sanık Alkan, bir önceki duruşmada, hakkında ifade veren gizli tanık Abdullah'ın dinlenmesi kararı veren mahkemeye tepki göstermiş ve salondan çıkarılmıştı. Bugünkü duruşmada Mahkeme Başkanı Hakim Murat Viran, o tartışmayı hatırlatarak, "Siz 'Yargıtay üyesi olacaksınız diye duruşmayı oyuna çeviriyorsunuz' dediniz. Şimdi söyleyin kim bizi Yargıtay üyesi yapacak? Kim burada tiyatro oynuyor? Cevabınızı tutanaklara geçeceğiz" dedi.

'SÖZLERİM MAHKEMENİZE DEĞİL, GENEL BİR TEPKİ'

Mahkeme Başkanının bu tepkisi üzerine sanık Alkan, "Benim kim olduğum herkes tarafından biliniyor. Yargılamanın başından beri bu suçlamayla yargılanmaktan ötürü, burada olmaktan utandığımı söylüyorum. Ancak yasal faaliyetlerimin suç olarak gösterilmesi ve yargılanmamı oyun olarak söyledim. Herkes için 'Yargıtay üyesi olacak' demedim. Ancak siyasi baskılar nedeniyle istenilmeyen kararlar veren hakimlerin başına neler geldiğini biliyoruz. Yargı camiasında bunlar konuşuluyor. Bu sözlerim mahkemenize yönelik değil, genel bir tepki" diye karşılık verdi.

TERÖRİST OLMAK BU KADAR KOLAY MI?

Sanığın sözleri üzerine Başkan Viran, "Kurumlar bu kadar kolay suçlanamaz, suçlanmamalı" dedi. Sanık Alkan ise, bu sözlere, "Peki terörist olmak bu kadar kolay mı?" karşılığını verdi. Tartışma sırasında söz alan sanık avukatı İlter Aksoylu, "Müvekkilim geçen celse yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldü. Duruşma sonrası sizin odanıza gelerek özür dilemek istedi; size ulaşamadı. Ancak müvekkilimin öfke patlamasına neden olan bariz hatalar yapıldı. Bunları siz de biliyorsunuz. Bu nedenle anlayış göstermenizi bekliyoruz" dedi.

'BU YAPI 1973'DEN BERİ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'

Mahkeme, daha sonra sanık Alkan hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu yönünde ifade veren gizli tanık Abdullah'ı dinledi. Antalya'dan ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan gizli tanık Abdullah, darbe girişiminden önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY ile ilgili ifade verdiğini ve bütün bildiklerini anlattığını söyledi. Tanık, sanık Alkan'la ilgili ifadesinde FETÖ/PDY üyesi olup olmadığı konusunda bir bilgisi bulunmadığını; ancak o tarihte cemaat üyesi olduğu yönünde kanaati bulunduğunu söylediğini belirtti. Tanığın örgütü cemaat olarak adlandırmasına tepki gösteren Mahkeme Başkanı Murat Viran, "Bu yapı 1973'ten beri terör örgütüdür. Bilinip bilinmemesi hiç önemli değil" dedi.

'SOMUT BİLGİM YOK, KANAATİMİ SÖYLEDİM'

Gizli tanık Abdullah, mahkemenin sorduğu soruların neredeyse tamamına, "Bütün bunları savcılık ifademde söyledim. Anlatırsam kimliğim ortaya çıkar" karşılığını verdi. Sanığın, FETÖ/PDY üyesi olup olmadığıyla ilgili somut görgü ve bilgisi ısrarla sorulan gizli tanık, "2015 yılında bir dava nedeniyle hukuki destek almak için sanığın evine gittiğimde evinde Zaman gazetesi vardı" dedi. Mahkeme Başkanının bunun bir ispat olmadığını daha somut bir bilgi vermesini istemesi üzerine gizli tanık, "Sanık 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basında bazı açıkmalar yaptı. Bu açıklamalar FETÖ/PDY üyelerinin açıklamalarıyla benzer nitelikteydi. Bunun dışında sanığın örgüt üyesi olduğu yönünde somut bir bilgim yok. Sadece bu konudaki kanaatimi söyledim" ifadelerini kullandı.

SAVCIYA MÜTALAA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Tanığın ifadelerinin ardından mahkeme, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Cumhuriyet Savcısı, duruşma savcısının ameliyat olması nedeniyle mazeretli olduğunu, kendisinin de geçici olarak mahkemeye atandığını belirtti. Savcı, bu nedenle dosya konusunda detaylı inceleme yapmadan görüş belirtmek istemediğini belirterek süre istedi. Mahkeme de savcıya süre vererek, duruşmayı erteledi.
DHA
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