1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sel sularına kapılan 6 yavru köpeği kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağmurla taşan dereye kaçarak boğulmak üzere olan 8 adet köpek yavrusundan 6 tanesini kurtaran Feyyaz Şafak, 'Ceylan' isimli anne köpeğin yavrularına kavuşmasını sağladı.
 13 Haziran 2019 22:41
Yazdır
Sel sularına kapılan 6 yavru köpeği kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağmurla taşan dereye kaçarak boğulmak üzere olan 8 adet köpek yavrusundan 6 tanesini kurtaran Feyyaz Şafak, 'Ceylan' isimli anne köpeğin yavrularına kavuşmasını sağladı.

Aydın'da önceki gün etkili olan sağanak yağışla birlikte Çakırlar deresinin debisi yükseldi. Dere kenarında yatmakta olan Ceylan isimli köpeğin 8 adet yavrusu derenin getirdiği sel sularına kapıldı. O sırada, arkadaşı Hayrullah Uza'nın hayvan çiftliğinde çalışmakta olan Feyyaz Şafak (30), sel sularına kapılan köpek yavrularını ve annesinin dere kenarında çaresizce dolaştığını gördü. Şafak, canını hiçe sayarak sel sularının debisini arttırdığı dereye girdi. Deredeki yavru köpekleri elleri ile tek tek toplayan Şafak, 8 yavru köpekten 6'sını arkadaşının yardımıyla kıyıya çıkarmayı başarırken, 2 köpek sel sularına teslim olarak ortadan kayboldu. Daha sonra kendisi de kıyıya çıkan Şafak, köpek yavrularından bir tanesinin hareketsiz olduğunu fark edince köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ceylan isimli köpek ise sel sularından kurtarılan yavrularının üzerindeki çamurları ağzıyla temizledi.

Köpek yavrularından 6 tanesini boğulmaktan kurtaran Şafak, "Benim de iki tane evladım var onlar gözümün önüne geldi, sonuçta bu hayvanlar da bir can taşıyor. O an gözümü kırpmadan sel sularına girerek bu canları kurtardığım ve annelerine kavuşturduğum için çok mutluyum" dedi.

O gün arkadaşının çiftliğine yardıma geldiğini belirten Feyyaz Şafak, "Çiftlikte hayvanları yemliyorduk. Bir anda yağmur bastırdı. Yağmurun bastırması sonucu gelen sular dereyi doldurdu. Biz burada iş yaparken, bir anda köpek sesleri duyduk, köpek yavruları bağırıyorlardı. Biz hemen seslerin geldiği yere koştuk, köpek yavrularını akıntı götürüyordu. Ben hiç düşünmeden dereye atladım. Zor oldu ama yavruları arkadaşımla teker teker kurtardık ve annesine kavuşturduk. Annesi zaten çaresiz bir şekilde burada koşturuyordu. Yavrumuzun birisi bayağı bir su yutmuştu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaparak o yavruyu da hayata döndürdük. Herkesin yapabileceği bir şey, vicdanı olan herkes yapar" diye konuştu.

Çiftlik sahibi ve Şafak'ın arkadaşı Hayrullah Uza ise, "Biz dereden akan sulara bakıyorduk. Bir anda köpek yavrularının sesleri bize geldi. Yavrular neredeler diye bakarken, akıntının onları götürdüğünü gördük. Bir çare arıyorduk o anda, arkadaşım beni dahi dinlemeyip anlık suyun içine atladı. Feyyaz sağ olsun, hepsinin hayatını kurtardı. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlar bizim için çok kıymetli. Feyyaz her zaman her yerde yardıma koşan bir arkadaşımız, burada da kalbinin güzelliğini ortaya koydu, bu canları kurtardı, sağ olsun var olsun, Allah onu çocuklarına bağışlasın" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı
13 Haziran 2019 21:16		 Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi
13 Haziran 2019 21:08
Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu
13 Haziran 2019 20:53		 70 yaşında üniversiteyi bitirdi
13 Haziran 2019 20:13
Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal toprağa verildi
13 Haziran 2019 19:04		 Hükümlüler kamu yararına çalışarak sokakları güzelleştirecek
13 Haziran 2019 18:55
Torku'dan 'iflas' iddialarına yanıt
13 Haziran 2019 18:14		 Meteoroloji 4 il için uyardı...Kuvvetli yağış bekleniyor
13 Haziran 2019 15:18
Katar Havayolları, 3 bin dolar maaş ile Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
13 Haziran 2019 14:51		 Doğa harikası üzerindeki asansöre tepki
13 Haziran 2019 14:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:03 - Ankara Büyükşehir personeli ikramiye alamadı23:01 - Yenileme seçimi İstanbullulara tatilini erteletti22:56 - Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü uzatabilir22:51 - Heykeline 'bakım' yapılırken zarar verilen sanatçıya tazminat22:46 - Minik Emircan'ın 21 bin TL'lik işitme cihazı çalındı22:41 - Sel sularına kapılan 6 yavru köpeği kurtardı22:36 - Türk filmlerine konu olacak dolandırıcılık iddiası22:31 - Köylüler 3 yıldır ulaşımlarını sandallarla sağlıyor22:26 - Gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü22:21 - Gece bekçileri güven veriyor
22:16 - 'ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmesi kabul edilemez'22:11 - İhraç edilen Mehmet Alkan hakim karşısına çıktı22:06 - Ekrem İmamoğlu: Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim22:01 - Mamak Belediyesine silahlı saldırı21:57 - İSKİ'den İmamoğlu'nun iddialarına yanıt21:53 - 'Televizyon satışlarında hareketlilik bekliyoruz'21:48 - Ağrı'nın kaderi tekstilkent ile değişecek21:43 - Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
42 bin öğretmen için hatalı işlem yapılmış
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Fox TV'nin yayınlamadığı İmamoğlu'nun sözleri yayımlandı
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
DSP adayı, Binali Yıldırım için sokak sokak geziyor
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Postpartum depresyon 1
spa 1
intro 2
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 10
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 4
Videolu yemek tarifleri 5
ismini vermek istemeyen izleyici 8
Jim Carrey 3
yemeği yakmak 4
eşini aldatmayan erkek 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam