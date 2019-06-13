Bayburt nüfusunun yüzde 13'ü üniversiteli
|13 Haziran 2019 23:11
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Türkiye'de iller bazında üniversite öğrenci sayılarının il nüfuslarına oranı (2017-2018) açıklandı. Buna göre Bayburt nüfusunun yüzde 13'ünü üniversiteliler oluşturdu.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı istatistiklerine göre Türkiye'de üniversitelerde önlisans, lisan, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün ve ikinci öğretime kayıtlı toplam öğrenci sayısı 3.887.682 olduğu açıklandı.
Üniversite öğrenci sayıları verileri YÖK'ün 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı istatistiklerinden alındı. Nüfus verilerinde ise TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri kullanıldı.
Haritaya göre Türkiye'de il nüfusları içinde oransal olarak en fazla öğrenci oranına sahip olan il yüzde 20,07 ile Karabük oldu. Karabük'te her 100 kişilik nüfus için 20 öğrenci düşerken, oransal olarak ikinci sırada olan il yüzde 18,68 ile Isparta oldu. Kırıkkale'nin oranı yüzde 13,51, Bayburt'un oranı yüzde 13,11 olurken, Eskişehir'in oranı yüzde 8,29, Ankara'nın oranı yüzde 5,30; İstanbul'un oranı yüzde 5,07 ve İzmir'in oranı yüzde 4,03 olarak belirlendi.
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