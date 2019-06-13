Baz istasyonu var şebeke yok
|13 Haziran 2019 23:16
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IHAAW220028-GEN/13-06-2019
- Baz istasyonu var şebeke yok
- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde baz istasyonu kurulmasına rağmen şebeke sorunu yaşayan köylüler, çözüm bekliyor
(Fotoğraflı)
Serdar Gükçe
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde bir operatör şirketi tarafından baz istasyonu kuruldu. Baz istasyonu olmasına rağmen şebekenin bulunmadığını savunan köylüler, arama yapamadıklarını kaydederek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
Mutluca köyü sakinlerinin talebi sonrası köye yaklaşık 3 yıl önce özel bir şirkete ait baz istasyonu kuruldu. Artık istediği kişilerce özgürce konuşacaklarını düşünen köylüler, şebeke sorunu nedeniyle iletişim kurmakta zorlandı. Operatörün sağladığı avantajlardan faydalanamayan köylüler, sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Konuyla ilgili konuşan köy muhtarı Sebahattin Öter, birçok temasta bulunduklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını söyledi. Öter, "Köyümüzün bine yakın abonesi var. Şebeke kurulduğu günden beri çok sıkıntılı, uydudan çekildiği için çok sağlıklı değil. Biriyle konuştuğumuzda hat kesiliyor. Birini aramak istediğimizde iki kere üst üste aramak zorundayız. Herkesin internet paketi var ve bu boşuna gidiyor. Biz çok mağdur duruma düştük lütfen artık bu çağrılarımıza cevap verin. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçtim sonuç alamadım. Yıllardır şebekemiz var ama kullanamıyoruz. Ya gelip yapsınlar yada bu baz istasyonunu kaldırsınlar. Bizde eski halimize dönelim her ay binlerce lira faturalara veriyoruz boşu boşuna" dedi.
(SG-YRT-AŞ-Y)
13.06.2019 10:55:00 TSI
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