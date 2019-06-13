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Diploma beklerken yüzük geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde, diplomasını almayı beklerken erkek arkadaşından evlilik teklifi alan genç kız, heyecandan ne yapacağını şaşırdı.
 13 Haziran 2019 23:31
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Diploma beklerken yüzük geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde, diplomasını almayı beklerken erkek arkadaşından evlilik teklifi alan genç kız, heyecandan ne yapacağını şaşırdı.

ERÜ Mühendislik Fakültesi'nde 14 bölümden bin 600 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. 7 bin 200 kişi kapasiteli Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, öğrenci velileri akın edince iğne atacak yer kalmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Bizim mühendislik fakültemiz gerek öğrenci sayısı gerekse araştırma projeleri bakımından üniversitemizin en büyük fakültesidir. Ben bununla gurur duyuyorum. Sizlerde fakültenizle gurur duyun. Ben sizleri çocuklarımın yerinde görüyorum. Gerçekten çocuklarımdan farkınız yok. Tüm öğrencilerimiz için bu geçerlidir. Üniversitemizin özellikle Mimarlık Fakültesindeki öğretim görevlilerimiz de çok kaliteliler. Üniversitemiz araştırma üniversitesidir. Türkiye'de ilk 10 üniversite içerisindedir. Törene gelen velilerimiz, sizde çocuklarınız böyle bir üniversite ve böyle bir fakülteden mezun oldukları için onlarla gurur duyabilirsiniz" dedi.

Diploma beklerken yüzüğü görünce şaşırdı

Törende, ERÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Zeynep Merve de hem mezuniyet heyecanı hem de evlilik teklifi heyecanı yaşadı. Törenin başlamasıyla beraber alana inerek mikrofonu eline alan Merve'nin erkek arkadaşı 24 yaşındaki Tolunay Dönmez, kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Aldığı teklif karşısında çok heyecanlanan Zeynep Merve de, 'Evet' diye bağırdı.
İhlas Haber Ajansı
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