1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin gizli hazinesi: 'Taşyaran Vadisi'

Uşak'ın doğa harikası zenginliklerinden olan Taşyaran Vadisi, eşsiz güzelliği ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.
 13 Haziran 2019 23:41
Yazdır
Türkiye'nin gizli hazinesi: 'Taşyaran Vadisi'

Uşak'ın doğa harikası zenginliklerinden olan Taşyaran Vadisi, eşsiz güzelliği ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Uşak'ta bulunan doğa harikası Taşyaran Vadisi, eşsiz manzarası ile turistlerin yoğun ilgisini görüyor. İmren Deresinin, nadir görülen sert kayaçlarını bin yıllardır aşındırılmasıyla oluşan doğa harikası, büyük bir fay kırığı sonrasında suyun ve rüzgarın kayalarda oluşturduğu doğal güzelliklerden oluşuyor. Vadi, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi.

Eşsiz doğa harikasını ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler kameralarına sarılıyor. Vadiye ulaşmak için ise 178 basamaklı merdivenlerden inmek gerekiyor. Taşyaran Vadisi, iki yıl önce Uşak Valiliği'nin girişimleriyle doğa turizmi Master planı kapsamına alındı. Vadinin 57 hektarlık alanında 3 milyonluk yatırım yapılarak, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yeniden şekillendirildi. Bu iyileştirmeden sonra vadi, Uşak İl turizmine büyük katkı sağlıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baz istasyonu var şebeke yok
13 Haziran 2019 23:16		 Köylüler 3 yıldır ulaşımlarını sandallarla sağlıyor
13 Haziran 2019 22:31
Gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü
13 Haziran 2019 22:26		 Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi
12 Haziran 2019 23:47
Pendik'teki millet bahçesinde hummalı çalışma
12 Haziran 2019 22:38		 Yozgat'ta 2 milyon dekar tarım alanı tehdit altında
12 Haziran 2019 22:13
Rize'deki çay tarlasına ziyaretçi akını
12 Haziran 2019 20:33		 Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca
12 Haziran 2019 20:11
Başkent'te şiddetli yağış etkili oldu
11 Haziran 2019 23:31		 Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
11 Haziran 2019 23:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor
14 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vur vur inlesin 4
patrik bartholomeos'a ekümenik diyen binali 2
ekrem imamoğlu 7
çankaya köşkü'nde ikamet eden ibb adayı 2
yemeği yakmak 4
çirkef 10
enginar 3
ismini vermek istemeyen izleyici 8
kaşınmak 3
diy 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam