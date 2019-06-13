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Milli Eğitim Müdürü makama polisler eşliğinde oturdu

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nde atama krizi yaşanıyor.
 13 Haziran 2019 23:45
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Milli Eğitim Müdürü makama polisler eşliğinde oturdu

yaylahaber.com'da yer alan habere göre; Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Ömer Yılmaz'ın göreve başlaması olaylı oldu. Yılmaz Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı çalışanların tepkisiyle karşılaşınca, büyüyen olaylara polis müdahale etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine son dakika ataması yaptı.

Ani bir kararla Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Yozgat Bozok Üniversitesinde görev yapan Ömer Yılmaz getirildi. Ömer Yılmaz bakanlığın atama kararının hemen ardından Çorum'a geldi. Ancak yeni müdürün göreve başlaması olaylı oldu.

İddiaya göre Ömer Yılmaz göreve başlamak için sabah saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü makamına geldiği sırada, bazı çalışanların tepkisiyle karşılaştı. Yılmaz'ın makama girmesine engel olunması üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbarı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin devreye girmesi üzerine makamına çıkan yeni milli eğitim müdürü Ömer Yılmaz göreve başladı.
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