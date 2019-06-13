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Yeni askerlikte revizyon sinyali

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı belirtildi
 13 Haziran 2019 23:53
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Yeni askerlikte revizyon sinyali

CHP, özellikle Cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45'inci maddeye itiraz etti. İktidar partisi, kanunun uzlaşı ve müzakereyle geçmesi için CHP'nin itirazı yönünde bu maddede rötuş yapmayı planlıyor. Buna göre söz konusu maddeye 'Genelkurmay Başkanı'nın teklifi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı' cümlesinin ekleneceği belirtildi.

KADEMELİ TERHİS

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde asker terhis olacak. Bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişeleri dikkate alındı ve bu doğrultuda maddenin de revize edileceği belirtildi. Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12'nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliği sürekli hale getiren ilgili maddelerde de teknik rötuşların yapılacağı belirtildi. Ancak bedelli ücretinde bir indirime gidilmesinin söz konusu olmayacağı, ödeme şekli ile ilgili bazı değişikliklerin yapılabileceği bildirildi.
Memurlar.Net
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