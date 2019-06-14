Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
|14 Haziran 2019 00:31
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Yavaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2016 - 2017 yıllarında yapılan ihalelerle ilgili olarak; halen Ankara Belediyesi'nin depolarında çok sayıda ithal ağaç var. Bunları da araştırıyoruz. Şuanda 26.500 TL + KDV'ye alınan ağaçlar var" dedi.
Söz konusu ağaçların Ankara'nın çeşitli alanlarına dikileceğini belirten Yavaş, "Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Bir çoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış. Hepsinin tespitini yapıyoruz. Örneğin Bayındır'da kooperatifler çalı bitkisini kaça satmış, Bunlar Ankara Belediyesi'ne kaç paraya gelmiş. Bunların hepsini inşallah komisyonda sizlerle paylaşacağız. Bu bilgilerin hepsi gelecek, sizler isteseniz de istemeseniz de burada paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
BENİM EN UFAK YAKINIM BELEDİYENİN ÖNÜNDEN DAHİ GEÇEMEZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'daki ihalelerle ilgili daha önce söylediği sözleri hatırlatan Yavaş, "Benim herhangi bir yakınım, tanıdığım usulsüz olarak ihale alırsa ve susarsanız sizi suçlarım demiştim. Mansur Yavaş'ın en ufak bir yakını belediyenin önünden dahi geçemez" ifadelerini kullandı.
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