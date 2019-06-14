Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, internbethaber.com'dan Hadi Özışık'ın Youtube kanalı üzerinden yayınlanan söyleşisinde gündeme oturacak detaylar verdi.

"İmamoğlu'nun ne küfürlerini bilirler'

-Ekrem İmamoğlu musakka yiyen, antrikot hiç yemeyen hayatında, Beylikdüzü belediye başkanıyken çok mütevazi hayat yaşayan, kimseye kötü söz söylemeyen, Beylikdüzü'nde herkesin onu nuru pak bir adam olarak bildiği bir kişi(!). Kim nerden bilecek böyle bir şey olacağını. Bazen insanlara enayi muamelesi yapıyorlar. Bunun kişiliği belli, yapısı belli, dilinin nelere döndüğü belli. Beylikdüzü'nde 10 kişiden 6'sı beyefendinin küfürlerini bilir.

Ordu Valisi tuzak kurdu iddiası

-Vali şöyle tuzak kurar. Bu beyefendinin oradan kanunen geçme yetkisi varsa haklıdır. 14 kişilik bir liste veriyorsunuz. Koç'un özel uçağıyla VİP'ten İstanbul'a gidebilmek için müracaatta bulunuyoruz. VİP kullanabilmek için vekilin bulunması gerekiyor. O da 14 kişi değiltir. Bir vekil yanında varsa en fazla 2 en fazla 3 kişidir. Burda milletvekili yok.

Bir yalan makinası var

-Kendilerini arayıp diyorlar ki 'siz burdan geçme hakkına sahip değilsiniz. Koç'un özel uçağı ile gidiyorsunuz. Zaten Koç'un özel uçağı ile gittiğiniz için sizi öbür taraftan geçiririz hemen hiç merak etmeyin.' Karşımızda bir yalan makinası var. Ve yalanı doğruymuş gibi söyleyen bir makina var.

İmamoğlu öfkeli bir insan

-Burada dayanaktan yoksun üretimler yoksun. Bunu yapan İstanbul gibi bir büyükşehrin belediye başkan adayı. Bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız şu anda. Sadece bir meseleyle alakalı değil. Kendinin dışında başka bir role soyunmuş. Başka bir pozisyona soyunmuş bir kişiyle beraberiz biz. Öfkeli bir insanla beraberiz. Allah'tan bu ikinci seçim geldi. Ben İstanbul'un büyük bir felaketten kurtulacağına inanıyorum.

CHP günahını çekecek

-İstanbul böyle bir kişiye teslim edilmemesi gerekir. Bu kadar açık ve net. Allah muhafaza İstanbul'a kaybetti AK Parti, kazandı CHP. Size bir tespitimi daha söyliyeyim. Bunu Süleyman Soylu söyledi dersiniz. Bunun (İmamoğlu'nun) en büyük zorluğunu da günahını da CHP çekecek. Bunu yazın bir tarafa göreceksiniz. Siz bu adamı tanımıyorsunuz.

Ben parti başkanıyken de, genel başkan yardımcısı iken de VİP kullanmadım

-Valiye it demesinin polise hakaret etmesinin bir anlamı yok mu? Helallik almışta vermişler mi bir bakalım. Hak etmediği bir yere bir yere gitmesinin anlamı yok mu? Ben genel başkanlık yaptım gitmedim VİP'ten... Ben AK Genel Başkan Yardımcısıyken de VIP'ten gitmedim. Hakkım değildi çünkü...