1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak için Hakkari'de mevlit okutuldu.
 14 Haziran 2019 01:37
Yazdır
Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak için Hakkari'de mevlit okutuldu.

Sur ilçesinde 5 Şubat 2016'da çukur kazıp, barikat kuran PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Teğmen Özatak için mevlit programı düzenlendi.

Şehidin Durankaya beldesindeki evinin bahçesinde okutulan mevlidin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.

Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Akbıyık, ''Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Allah şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine kalanlara uzun ömür versin. Şehitlerimiz peygamberlerle beraberler. Allah herkese şehitlik nasip etmez, sevdiği kullarına şehitliği nasip eder. Okutulan mevlidişerifin ve yapılan duaların kabul edilmesini diliyorum.'' diye konuştu.

Programa Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın ailesi, yakınları ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu da kadınlara özel 'çay evi'
13 Haziran 2019 23:36		 Diploma beklerken yüzük geldi
13 Haziran 2019 23:31
İş bulamadı, 'diplomalı' dönerci dükkanı açtı
13 Haziran 2019 23:26		 Bayburt nüfusunun yüzde 13'ü üniversiteli
13 Haziran 2019 23:11
Sel sularına kapılan 6 yavru köpeği kurtardı
13 Haziran 2019 22:41		 Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı
13 Haziran 2019 21:16
Hiç sulamadan aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi
13 Haziran 2019 21:08		 Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu
13 Haziran 2019 20:53
70 yaşında üniversiteyi bitirdi
13 Haziran 2019 20:13		 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal toprağa verildi
13 Haziran 2019 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:39 - Dışişleri Bakanlığı: İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz01:37 - Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu00:42 - Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir00:33 - İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim00:31 - Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış00:30 - Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar00:26 - Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor00:18 - OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?00:01 - 14 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları23:53 - Yeni askerlikte revizyon sinyali
23:49 - Tarım Bakanlığından balık ölümleriyle ilgili açıklama23:45 - Milli Eğitim Müdürü makama polisler eşliğinde oturdu23:41 - Türkiye'nin gizli hazinesi: 'Taşyaran Vadisi'23:36 - Bu da kadınlara özel 'çay evi'23:31 - Diploma beklerken yüzük geldi23:26 - İş bulamadı, 'diplomalı' dönerci dükkanı açtı23:21 - Aranma motorunda ilk sıradakine çok güvenmeyin23:16 - Baz istasyonu var şebeke yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor
14 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Dışişleri Bakanlığı: İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz
Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özkan sümer 2
Sözlüğe sarmak 3
imar barışı 2
şalgam 3
binali yıldırım'ın ntv-star yayınında soruları alması 2
anketör 3
yudum 1
sigara içmekten bıyıkları sararan amca 4
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 4
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam