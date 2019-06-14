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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Yardım gençlerle bir araya geldi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gençlerle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu.
 14 Haziran 2019 03:33
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Yardım gençlerle bir araya geldi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gençlerle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu.

Avrupa'da gençlere yönelik eğitim ve kültürel çalışmalar yürüten Avrupa Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen söyleşide konuşan Büyükelçi Yardım, başta Avusturya-Türkiye ilişkileri olmak üzere, Avrupa'da artan aşırı sağcı söylem ve Türklerin yaşadıkları ülkelerdeki sorunları gibi çeşitli konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yardım, Avusturya ve Türkiye arasında son yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen iki ülke ilişkilerinin 500 yılı aşan geçmişiyle çok derin izlere sahip olduğunu, bugün karşı karşıya kalınan gelişmelerin geçmişte kurulan güçlü bağlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağını ifade etti.

Avusturya'da yaşayan Türk gençlerinin aldıkları eğitimi en ileri seviyeye taşımak için çalışmaları gerektiğini kaydeden Yardım, siyaset, akademi ve sanat gibi alanlarda Türk toplumunun daha çok hissedilir olmasının önemine dikkati çekti.

Türk-İslam kültüründe ilime verilen değerin altını çizen Yardım, gençlerin kimliklerini muhafaza ederek bulundukları ülkenin vatandaşları olarak her alanda etkin olmak için çaba sarf etmelerinin önemini vurguladı.

Yardım, Avrupa'da yaygınlaşan ayrımcılık ve ırkçılığın olumsuz sonuçlarına değinerek "Bizlere yönelik zaman zaman çeşitli suçlamaların yapıldığını görüyoruz. Bugüne kadar kimse bizleri bir ırkçılıkla, insanlık tarihinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan savaşların müsebbibi olarak suçlayamadı. Bizim bu dünyadaki en büyük gurur kaynaklarımızdan bir bence budur." dedi.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Yardım, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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