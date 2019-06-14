1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bugün karne yarın sınav heyecanı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alıyor. Öğrenciler, yılın yorgunluğunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak. Yarın ve pazar günü ise 2,5 milyonu aşkın öğrenci üniversite sınavına girecek. YKS Temel Yeterlilik Testi yarın saat 10.15'te düzenlenecek. Pazar günü 10.15'te Alan Yeterlilik Testi, 15.45'te ise Yabancı Dil Testi yapılacak
 14 Haziran 2019 07:05
Yazdır
Bugün karne yarın sınav heyecanı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girmeye hazırlanıyor. 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla sona eriyor.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Tatile öğrencilerden sonra başlayacak öğretmenlerin ise mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran, 2. haftası da 24-28 Haziran olarak planlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş Bünyamin İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıtacak.

LGS SONUÇLARI 24 HAZİRAN'DA

Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, sınavlarla ilgili süreçten dolayı yaz tatilinde ayrı heyecan yaşayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, yarın ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın sabah saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme işlemlerini yürütecek.

YENİ TAKVİM, YENİ UYGULAMA

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS'ye girecek adaylara altın öneriler
13 Haziran 2019 21:31		 Öğrencilere uyarılar! 15 dakika kuralına dikkat!
13 Haziran 2019 20:03
Açıköğretim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
13 Haziran 2019 19:59		 18 Milyon öğrenci için 'tatil zili' yarın çalacak
13 Haziran 2019 13:25
Bir ilimizde YKS'ye girecek öğrencilere otobüs ücretsiz oldu
13 Haziran 2019 12:23		 Hafta sonu YKS'ye milyonlar girecek, yüzbinlerce kişi görev alacak
13 Haziran 2019 11:12
AÖF sınav sonuçları açıklandı
13 Haziran 2019 11:08		 AÖF sonuçları bugün açıklanacak
13 Haziran 2019 09:58
Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
12 Haziran 2019 23:03		 YKS'ye katılacak adaylara 'kimlik kartı' hatırlatması
12 Haziran 2019 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
FETÖ ile mücadelede bir ilk: İşkenceden de yargılanacaklar
İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi
Servisçilerden İBB önünde 'tahdit kararı' kutlaması
Dışişleri Bakanlığı: İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ozan tufan 3
otobüste uyumak 3
kızılay 2
11.06.2019 izlanda vs türkiye maçı 1
patrik bartholomeos'a ekümenik diyen binali 2
kaşınmak 3
türk kahvesi kültürü 6
früstre 1
intro 2
güne gece başlayanlar 1
SON İLANLAR
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 42 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urla Urit İnş Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam