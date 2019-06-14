Bugün karne yarın sınav heyecanı
|14 Haziran 2019 07:05
|Yazdır
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girmeye hazırlanıyor. 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla sona eriyor.
Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Tatile öğrencilerden sonra başlayacak öğretmenlerin ise mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran, 2. haftası da 24-28 Haziran olarak planlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş Bünyamin İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıtacak.
LGS SONUÇLARI 24 HAZİRAN'DA
Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, sınavlarla ilgili süreçten dolayı yaz tatilinde ayrı heyecan yaşayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, yarın ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın sabah saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme işlemlerini yürütecek.
YENİ TAKVİM, YENİ UYGULAMA
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YKS'ye girecek adaylara altın öneriler
13 Haziran 2019 21:31
|Öğrencilere uyarılar! 15 dakika kuralına dikkat!
13 Haziran 2019 20:03
|Açıköğretim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
13 Haziran 2019 19:59
|18 Milyon öğrenci için 'tatil zili' yarın çalacak
13 Haziran 2019 13:25
|Bir ilimizde YKS'ye girecek öğrencilere otobüs ücretsiz oldu
13 Haziran 2019 12:23
|Hafta sonu YKS'ye milyonlar girecek, yüzbinlerce kişi görev alacak
13 Haziran 2019 11:12
|AÖF sınav sonuçları açıklandı
13 Haziran 2019 11:08
|AÖF sonuçları bugün açıklanacak
13 Haziran 2019 09:58
|Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
12 Haziran 2019 23:03
|YKS'ye katılacak adaylara 'kimlik kartı' hatırlatması
12 Haziran 2019 21:28