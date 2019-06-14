Hava üssü Geçitkale
|14 Haziran 2019 07:20
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Hafta içinde gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019'da objektiflere çarpıcı kareler yansımıştı.
Hafta içinde gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019'da objektiflere çarpıcı kareler yansımıştı.
Türkiye, Suriye'deki savaşı bahane ederek tüm ülkelerin askeri varlığını arttırdığı ve başta Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olmak üzere oldu-bitti girişimlerine sahne olan Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını kısıtlayacak girişimlere karşı planlamalarını yapıyor. Bu doğrultuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na sunulan, KKTC'ye deniz üssü kurulması önerisi üzerinde çalışılıyor.
'EGEMEN ÜS' ÖNERİSİ
Öneride KKTC'nin egemenlik haklarının muhafazasında güvence olması, KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, deniz enerji sahalarındaki işgalleri önleyecek tedbirlerin alınması üzerinde duruluyor.
Müzakerelerde KKTC ve Türkiye'nin elinin güçlenmesi için KKTC'de uygun bir mevkide deniz üssü kurulması gerektiği vurgulanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, üssün İngilizlerin GKRY'deki gibi "egemen üs" olarak tesis edilmesini öneriyor.
Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ardından Türkiye, bu öneriler üzerinden çalışma başlattı. Ankara'dan bir askeri heyet adaya gönderildi. Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini koruyan Türk donanması bölgede varlık gösterirken, donanmanın lojistik imkan ve kabiliyetlerini arttırmak üzere 'liman kolaylığı' sağlayacak tesislerin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda yer tespiti de neredeyse tamamlanmış durumda.
GERİLİM HATLARI YER ALTINA
Adaya gönderilen askeri heyetin çalıştığı konulardan biri de hava üssünün kurulması. Burada da Geçitkale'de kullanılamaz durumdaki hava meydanı öne çıkıyor. Geçitkale hava meydanı, bölgede güvenliği tesis eden Türk askerinin ihtiyaçları doğrultusunda aktif edilmeye çalışılıyor.
Daha önce Türk yıldızları ve diğer askeri uçakların Kıbrıs'a inişlerinde kullandıkları Geçitkale Meydanı, halen engel nedeniyle kapalı durumda. Geçitkale'nin planlanabilmesi için uçuşlarda tehlike arz eden yüksek gerilim hattı ve elektrik tellerinin yer altına alınması gerekiyor.
Kıymet Sezer
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