Terörle mücadeleye muvazzaf asker

Yeni askerlik sisteminin ülke güvenliğinde zaafiyet oluşturmayacağı vurgulandı. Terörle mücadelenin sürdüğü bölgeler ve KKTC gibi stratejik noktalara profesyonel asker gönderilecek. Celp araları bir aya düşecek, askere gelmeleri halinde bakayaların para cezaları silinip varsa davaları düşürülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin parti ve kamuoyundaki endişeler giderildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkezinde önceki gece ikinci kez toplantıya çağırılan kapalı grupta teklifin teknik ayrıntılarını paylaştı.

Toplu terhislerin sınırda güvenlik zaafiyetine yol açabileceği endişesinin milletvekilleri tarafından tekrar gündeme getirilmesi üzerine, Bakan Akar bu konuda herhangi bir aksama veya sorun olmayacağını vurguladı.

HER AY YENİ CELP

Teklifin yasalaşması halinde terhislerin ardından özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü ve KKTC gibi sıcak bölgelere profesyonel askerlerin gönderileceği, bunun için de eğitimlere başlandığı belirtildi.

Celplerin de her ay yapılarak, bu şekilde asker sayısında azalmanın önüne geçilecek formül üzerinde çalışıldığı kaydedildi. Bu yıl ağustos celbinin temmuza çekilerek temmuzdan itibaren askere gidecek gençlerin her ay askere alınacağı kaydedildi.

BAKAYA KALANLARA AF

Yine toplantıda bakaya kalanlardan para cezası olanların askerlik görevini yapmaları halinde bu borçlarının silinmesi, aynı şekilde davası olanların da davalarının düşürülerek af getirilmesi gündemde.

Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olabileceği kaygısı da yinelendi. Bunun üzerine hem yurt içi hem de yurt dışı bedelliden yararlanacaklara adil bir dengenin gözetileceği kaydedildi.

MUHALEFETE ANLATILDI

Toplantıda görüşülen başlıklar arasında, Cumhurbaşkanına askerlik muafiyeti yetkisi tanıyan 45'inci madde de vardı.

Bu maddeyle ilgili muhalefet partilerinin önergelerinin değerlendirileceği belirtilirken, yeni askerlik kanununun genel bir mutabakat ile yasalaşmasının hedeflendiği vurgulandı. AK Parti grubunu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün de CHP, MHP ve İP'e yeni sistemi anlatarak endişeleri gidermeye çalıştı.

Fazlı Şahan