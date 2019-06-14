1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terörle mücadeleye muvazzaf asker

Meclis gündeminde bulunan ve askerlik süresini 6 aya indiren yeni askerlik sisteminde terörle mücadelenin sürdüğü bölgeler ve KKTC gibi stratejik noktalara muvazzaf asker gönderilecek. Yeni sistemle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir aksaklığın yaşanmayacağı belirtilirken, teslim olmaları halinde bakayaların para cezalarının silinmesi de gündemde
 14 Haziran 2019 07:50
Yazdır
Terörle mücadeleye muvazzaf asker

Yeni askerlik sisteminin ülke güvenliğinde zaafiyet oluşturmayacağı vurgulandı. Terörle mücadelenin sürdüğü bölgeler ve KKTC gibi stratejik noktalara profesyonel asker gönderilecek. Celp araları bir aya düşecek, askere gelmeleri halinde bakayaların para cezaları silinip varsa davaları düşürülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin parti ve kamuoyundaki endişeler giderildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkezinde önceki gece ikinci kez toplantıya çağırılan kapalı grupta teklifin teknik ayrıntılarını paylaştı.

Toplu terhislerin sınırda güvenlik zaafiyetine yol açabileceği endişesinin milletvekilleri tarafından tekrar gündeme getirilmesi üzerine, Bakan Akar bu konuda herhangi bir aksama veya sorun olmayacağını vurguladı.

HER AY YENİ CELP

Teklifin yasalaşması halinde terhislerin ardından özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü ve KKTC gibi sıcak bölgelere profesyonel askerlerin gönderileceği, bunun için de eğitimlere başlandığı belirtildi.

Celplerin de her ay yapılarak, bu şekilde asker sayısında azalmanın önüne geçilecek formül üzerinde çalışıldığı kaydedildi. Bu yıl ağustos celbinin temmuza çekilerek temmuzdan itibaren askere gidecek gençlerin her ay askere alınacağı kaydedildi.

BAKAYA KALANLARA AF

Yine toplantıda bakaya kalanlardan para cezası olanların askerlik görevini yapmaları halinde bu borçlarının silinmesi, aynı şekilde davası olanların da davalarının düşürülerek af getirilmesi gündemde.

Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olabileceği kaygısı da yinelendi. Bunun üzerine hem yurt içi hem de yurt dışı bedelliden yararlanacaklara adil bir dengenin gözetileceği kaydedildi.

MUHALEFETE ANLATILDI

Toplantıda görüşülen başlıklar arasında, Cumhurbaşkanına askerlik muafiyeti yetkisi tanıyan 45'inci madde de vardı.

Bu maddeyle ilgili muhalefet partilerinin önergelerinin değerlendirileceği belirtilirken, yeni askerlik kanununun genel bir mutabakat ile yasalaşmasının hedeflendiği vurgulandı. AK Parti grubunu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün de CHP, MHP ve İP'e yeni sistemi anlatarak endişeleri gidermeye çalıştı.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya'da buluşacak
14 Haziran 2019 09:20		 Beştepe'de ittifak zirvesi
14 Haziran 2019 07:45
Esed Rejimi'nden gözlem üssümüze sabotaj
14 Haziran 2019 07:35		 Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
14 Haziran 2019 07:30
Hava üssü Geçitkale
14 Haziran 2019 07:20		 Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Yardım gençlerle bir araya geldi
14 Haziran 2019 03:33
Servisçilerden İBB önünde 'tahdit kararı' kutlaması
14 Haziran 2019 03:18		 Dışişleri Bakanlığı: İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz
14 Haziran 2019 01:39
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
14 Haziran 2019 00:42		 İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
14 Haziran 2019 00:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Yıpranmazsız ve yıpranmalı emeklilik yaşı hesaplaması09:59 - Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem görüyor09:55 - 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 90 TL indirim kuponu09:53 - Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi09:50 - 'Evimizin reisi babalarımızı unutmayalım'09:46 - Tarladan pazara tehlikeli yolculuk09:42 - Dikkatsiz sürücü genç kızı böyle ezdi09:38 - Jeep sadece Trendyol'da, kargo bedava09:37 - Askeri üsse götürdüğü akaryakıtı satarken yakalandı09:33 - Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı
09:29 - MSB açıkladı! 48 terörist öldürüldü09:27 - Mahkeme başkanına sorduğu soru şoke etti!09:23 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi09:20 - G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya'da buluşacak09:15 - Hırsızın iş kazası...Soymaya geldi demir parmaklıkta asılı kaldı09:11 - Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor09:07 - Serbest piyasada döviz açılış fiyatları09:02 - Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çirkef 10
ismini vermek istemeyen izleyici 9
imar barışı 2
kuru soğuk 4
patrik bartholomeos'a ekümenik diyen binali 1
Sevilen şiirler 4
neyzen tevfik 2
Se sentir pauvre 1
deniz kokusu 3
ibb calisanlarinin miting yapmasi 3
SON İLANLAR
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 42 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urla Urit İnş Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam