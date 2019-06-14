Tüketiciye çifte destek

Elektronikten mobilyaya, vergi ödemelerinden hava yollarına kadar birçok sektörde kredi kartına taksit sayısı artırılırken, kredi kartının asgari ödeme tutarındaki oran düşürüldü. Bu iki karar, tüketicilerin ödeme gücüne büyük bir katkı olarak ifade edilirken, söz konusu sektörlerde ciroları artıracak bir karar olarak değerlendirildi. Düzenleme ile mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan vergi ödemelerine, hava yolları ve konaklama harcamalarından kurumsal kredi kartlarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısı artırıldı. Mobilya sektöründe 12 ay olan taksit imkanı ise 18 aya çıkarıldı. Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon gibi ürünlerde taksit sayısı üç aydan altı aya yükseltildi. Daha önce 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında 9 ay olan taksit imkanı ise 12 ay olarak düzenlendi.

ASGARİ ÖDEME YÜZDE 30

Öte yandan, daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve yüzde 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü. Yapılan düzenleme sonrasında kredi kartı borçlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan aşağı olamayacak. Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı asgari ödeme yapılamayacak. Düzenlemeyle ilgili açıklama yapan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bu iki kararın bireysel tüketicilerin elinin rahatlaması ve iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Taksit sayısının artmasıyla vatandaşlar daha düşük ödemelerle ürün alabileceğini, aynı zamanda iç turizmde konaklama ve havayolu taşımacılığına da önemli bir ivme kazandıracağını ifade etti. Akben, halihazırda mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çeken vatandaşların da kredi kartı asgari ödeme oranlarını aşağı çekerek ödeme kolaylığı sağladıklarını sözlerine ekledi.

TURİZME DOPİNG ETKİSİ YAPACAK

BDDK'nın taksit düzenlemesi, ilgili bütün sektörlerde bayram sevincine sebep oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, taksit artışının canlılık getireceğini belirtirken, İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, kararın sektöre yüzde 20 pozitif katkı yapacağını ifade etti. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, taksit artışı ile havacılık sektörüne yüzde 7-8 ilave katkı geleceğini ifade etti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, iç hareketliliğin biraz yavaşladığı bu yıl, taksit sayısındaki artış kararıyla özellikle henüz plan yapmayanların harekete geçebileceğini ifade etti.

'18 TAKSİTLE BİR DE ÖTV İNDİRİMİ OLSA'

Mobilyadan elektroniğe kadar gözünü düğün sezonuna dikmiş olan sektörler de sevinçli. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 30 Haziran'da bitecek olan yüzde 8 KDV oranının sürmesi talebinde bulundu ve "Satışlarda yüzde 10 KDV, 10 da enflasyonla mücadele indiriminin yanı sıra, taksit sayısı 18 olunca yıl sonuna kadar sektör iç piyasada 50 milyar liralık satış yapacaktır" ifadesini kullandı. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz de düğün sezonunun etkisiyle haziran sonuna kadar yüzde 40'lık satış artışı yaşanacağını, KDV indiriminin devam etmesinin ise beklentiyi artıracağını ifıade etti.