1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Celp tarihleri bir ay geriye çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, milletvekilleri ile düzenlenen kapalı grup toplantısında yeni askerlik sisteminin ülke güvenliği ile ilgili herhangi bir sıkıntıya sebep olmayacağı dile getirildi
 14 Haziran 2019 07:30
Yazdır
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Asker Alma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında milletvekillerine sunum yapıldı. Toplantıda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı milletvekillerinin görüş ve önerilerini alarak sorularını cevaplandırdı. Toplantının ardından önceki gün ikinci defa milletvekilleri kanun teklifini görüşmek üzere Genel Merkez'de toplandı.

HİÇBİR PROBLEM ÇIKMAYACAK

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, yeni düzenleme ile ilgili vekilleri bilgilendirdi. Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, toplu terhislerin sınırda güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişesi tekrar dile getirildi. Edinilen bilgilere göre Hulüsi Akar, ülke güvenliği ile ilgili herhangi bir kaygıya yer bırakacak bir aksama veya sıkıntı olmayacağını söyledi. Akar, terhis olanların yerine uzmanların geleceğini bu sebeple KKTC başta olmak üzere hudutlarda bir problem çıkmayacağını kaydetti.

İŞ SIKI TUTULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında askerlik düzenlemesi ile ilgili verdiği talimatın ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Akar, gözden kaçırılan bir durum olmasın diye son defa kuvvet komutanları ile de görüşüldüğünü söyledi.

TEMMUZ SONRASI HER AY CELP

Akar, toplantıda üç ayda bir yapılan celplerin artık her ay yapılacağını belirterek bu şekilde asker sayısında azalma olmayacağını da kaydetti. Akar ayrıca, celp dönemlerinin de bir ay geriye çekildiğini açıkladı. Ağustos ayındaki celbin temmuz ayına çekilerek temmuzdan itibaren gençlerin her ay askere gideceği belirtildi.

BORÇLARA VE DAVALARA AF

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakaya kalanlardan para cezası olanların daha sonra askerlik görevini yapmaları halinde bu borçlarının silinmesi talimatını verdiği, aynı şekilde bakaya kalanların davaları varsa o davalarının da düşürülerek af getirilmesini istediği öğrenildi. Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına sebep olabileceği kaygısı da tekrar iletildi.

Bir milletvekilinin "Yurt dışında yaşayanlar için 2016 yılında 6 bin avrodan 1.000 avroya indirmiştik. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 bin avroya çıkarıldı. Bu ücret ile kimse vatandaşlıktan çıkmıyordu. Biz yine yükseltiyoruz. Vatandaşlıktan çıkaranlar olursa ne olacak?" diye sorması üzerine Bakan Akar, Türkiye'deki vatandaşların 30 bin TL verirken yurt dışındakinin daha az vermesi dengeleri bozabileceği bu sebeple miktarın 30 bine sabitlenerek dengelenmesi gerektiğini savundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir milletvekilinin Kıbrıs'ta oluşabilecek zafiyeti ısrarla gündeme getirmesi üzerine esprili bir şekilde "En kötü şuradan şurası bir şey olursa gideriz" dediği kaydedildi.

O MADDE DEĞİŞEBİLİR

Toplantıda muhalefetin de itirazlarının olduğu, Cumhurbaşkanı'na "askerlikten muaf tutma" yetkisi veren düzenleme ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Akar bu konuda muhalefet partilerinin de görüşlerinin alınmasının ardından değişiklik yapılabileceğini söyledi. Bakan Akar "Herkes tatmin olsun, ortak mutabakat ile Meclis'ten geçsin istiyoruz" dedi. Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis'ten geçirilerek kanunlaşmasının planlandığı da toplantıda milletvekillerine aktarıldı.

Damla Peker

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terörle mücadeleye muvazzaf asker
14 Haziran 2019 07:50		 Esed Rejimi'nden gözlem üssümüze sabotaj
14 Haziran 2019 07:35
Hava üssü Geçitkale
14 Haziran 2019 07:20		 Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Yardım gençlerle bir araya geldi
14 Haziran 2019 03:33
Servisçilerden İBB önünde 'tahdit kararı' kutlaması
14 Haziran 2019 03:18		 Dışişleri Bakanlığı: İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz
14 Haziran 2019 01:39
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
14 Haziran 2019 00:42		 İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
14 Haziran 2019 00:33
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
14 Haziran 2019 00:31		 Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
14 Haziran 2019 00:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Cumhurbaşkanı, 2 günlük yurt dışı ziyaretine çıkıyor
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
FETÖ ile mücadelede bir ilk: İşkenceden de yargılanacaklar
İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi
Servisçilerden İBB önünde 'tahdit kararı' kutlaması
Dışişleri Bakanlığı: İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özkan sümer 2
ismini vermek istemeyen izleyici 8
Sabah uyandığımızda dilimize dolanan türküler 4
bayan şoför 1
lavinya 1
imar barışı 2
anketör 3
sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz 1
dibe vurmak 1
Güvenmekten korkar olmak 1
SON İLANLAR
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 42 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urla Urit İnş Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam