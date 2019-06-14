300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için AK Parti adeta kırmızı alarm durumuna geçti. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesi ile birlikte memleketlerine giden seçmenlerin 23 Haziran'da İstanbul'da oy kullanabilmeleri için, AK Parti yönetimi her türlü tedbiri almaya başladı.

CUMHURBAŞKANI'NIN HATIRI İÇİN

YSK'nın seçimleri yenileme kararı alması ile birlikte İstanbul'a kamp kuran AK Parti yönetimi, sahada yapılan çalışmaları gün gün analiz ederek atılacak yeni adımları belirliyor. Bayram ve devamındaki son 5 günde İstanbul'daki havanın değiştiğinin gözle görülür hale geldiğini belirten AK Parti kurmayları, gözlemlerini şöyle anlattı: Son bir haftada sahadan da edindiğimiz izlenimlere göre İstanbul'daki havada bir değişiklik söz konusu. Binali Yıldırım iyi gidiyor. Saha çalışmalarında kararsız, küskün ve Saadet Partisi seçmeni üzerinde çalışıyoruz. İlginç olaylarla karşılaşıyoruz. Örneğin bir ilçede, 22 binin üzerinde sandığa gitmeyen seçmen tespit ettik ve bunların 3 binden fazlası AK Parti üyesi aynı zamanda. Sebebini soruyorsun, herkesin kendine göre bir gerekçesi olduğunu görüyorsun. İlçe başkanına veya belediye başkanına kızmış. Beklentileri karşılanmamış. Onlarla birebir görüşerek ikna etmeye çalışıyoruz. Araya kıramayacakları isimleri koyuyoruz. Ve sonunda 'Erdoğan'ın hatırı için gidip oy vereceğiz' diyorlar. İstanbul'un önemini anlatınca, bize hak veriyorlar.

SAADET SEÇMENİNE ÖZEL İLGİ

31 Mart'ta 100 binin üzerinde oy alan Saadet Partisinin seçmeni üzerinde özel olarak çalışma yapan AK Parti yönetimi 'Sözü geçen' isimleri devreye sokarak Saadet seçmenine ulaşmaya çalışıyor. AK Parti kurmaylarına göre Saadet Partisi seçmeninin yüzde 30'unun 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy vermesi bekleniyor.

ESKİ DOSTLAR BULUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ın aksine, kampanyada bu kez ön plana çıkmaması da AK Parti içinde 'Doğru bir strateji' olarak değerlendiriliyor. AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın miting yapmak yerine, seçmen üzerinde etkili olacak aile büyükleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bire bir görüşmeler yaptığını dile getirdi. Bu kapsamda, Erdoğan'ın önümüzdeki hafta içinde de Refah Partisi döneminde birlikte siyaset yaptığı isimlerle bir araya geleceği belirtildi. AK Parti kaynakları "Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul il başkanlığı ve belediye başkanlığı dönemindeki dostları, arkadaşları ile buluşacak. Bunların bir bölümü AK Parti'de zaten ama bazıları şu anda siyaset dışında kalmış, aktif siyaset yapmayan isimler. Yaklaşık 2 bin kişiyle Haliç Kongre Merkezinde bir toplantı yapacak" bilgisini verdi.

KÖYLERDE SEÇMEN TARAMASI

Öte yandan, AK Parti yönetimi, Anadolu'daki köylerine giden seçmenleri İstanbul'a taşımak için de seferberlik ilan etti. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesi ile birlikte memleketlerine gidenlerin 23 Haziran'da İstanbul'a dönmeleri için köy köy seçmen taraması yapıldı. AK Parti kurmayları yaptıkları tespitlerde, 250-300 bin seçmenin şu anda Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmış olduklarını gördüklerini dile getirdi. Bu seçmenlerle temasa geçen AK Parti teşkilatları 23 Haziran'da oy kullanabilmeleri için ulaşım ve gerekirse konaklama dahil her türlü imkanı sağlayarak, seçmenleri sandık başına götürmeyi planlıyor.

Yücel KAYAOĞLU