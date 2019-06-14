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Soruşturma açılan seçim müdürünün görev yeri değiştirildi

İstanbul seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade veren İl Seçim Müdürü Fidan Şener'in görev yeri değiştirildi. Şener, başka bir ilçede görevlendirildi
 14 Haziran 2019 07:40
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Soruşturma açılan seçim müdürünün görev yeri değiştirildi

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener görevden alındı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, İl Seçim Kurulu Müdürü'nü değiştirdi. Fidan Şener, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul İl Seçim Müdürlüğü görevine ise İl Seçim Müdürlüğü'nde görevli bir personel vekaleten atandı.

HSK, İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakimler hakkında inceleme başlattı

İFADE VERMİŞTİ

Bilindiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fidan Şener ile birlikte 12 İlçe Seçim Kurulu Müdürü de geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Fidan Şener sandık kurullarının oluşturulmasıyla ilgili ifadesinde şunları söylemişti: "Bu listeler geldikten sonra bu listeden sandık kurulunun iki katı olacak şekilde kura ile seçim yapılır, daha sonra aralarında makul görülen kişi başkan olarak seçilir, sandık kurulundaki memur üye de kura ile belirlenir. Bu seçim ve kuralar ilçe seçim kurulu huzurunda yapılır. Başkan yapar ancak ilçe seçim huzurunda yapılır. İlçe seçim kurulu 1 başkan, 2 kamu görevlisi, milletvekili seçimlerinde en çok oy alan ilk 4 sıradaki 4 siyasi partinin üyelerinin katılımı ile ilçe seçim kurulları oluşturulur. Sandık kurulu atama ve belirlemeleri bu usule göre yapılmalıdır. İlçelerde oluşturulan sandık kurulları yasanın belirlemiş olduğu bu yöntem ile oluşturulması gerekir. Bu yöntemin oluşturulma usulünde İl Seçim Kurulu'nun herhangi bir yetki ve insiyatifi bulunmamaktadır." Diğer taraftan, İstanbul İl Seçim Müdürü Müberra Gürdal, 6 Mayıs 2019 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinden 3 gün sonra emeklilik dilekçesi vermişti. Yerine Ziya Bülent Öner getirilmişti.

HSK DA İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul seçiminde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından suç duyurusunda bulunulan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı. İddiaları araştırmak üzere görevlendirilen HSK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimlerle ilgili karar verilecek. YSK'nin suç duyurusu dilekçesinde isim belirtilmediği, müfettişlerin araştırması sonucu, kanuna aykırı görevlendirme yapanların belirleneceği öğrenildi.

NAZİF KARAMAN YÜKSEL TEMEL

Sabah
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