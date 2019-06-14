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Gıda enflasyonuna darbe vuracak sera kredisi tam gaz

Enflasyonla mücadelenin önemli ayaklarından olan sera yatırımları için kullandırılan kredilere ilgi büyük. Şubatta devreye giren krediye bugüne kadar 7 bine yakın başvuru oldu. Başvurular arasında 500 de yeni yatırımcı var
 14 Haziran 2019 08:21
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Gıda enflasyonuna darbe vuracak sera kredisi tam gaz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın desteğini açıkladığı seracılık paketi kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık 3 katı kredi sağlandı. Enflasyonla mücadelenin önemli ayaklarından olan sera kredisinde onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1.7 milyar TL'ye ulaştı. Şubat ayında devreye alınan pakete bugüne kadar toplamda 6.905 üretici kredi için başvuruda bulundu. Bu üreticilerin 500'ü yeni yatırımcı olurken, geri kalanları seracılıkta yatırımı olan üreticiler oldu.

1.7 MİLYAR KREDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seracılık alanındaki desteğin amacı için "Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kış aylarındaki gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık 3 katı kredi sağlandı. Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1.7 milyar TL'ye ulaştı.

ASLAN PAYI DOMATESTE

Seracılık alanında kullandırılan ve süreci devam eden kredilerde aslan payı domatesin oldu. Krediler kapsamında yatırımlar ve işletme finansmanı ile normal üretime 252 bin ton daha fazla domates üretimi katkısı sağlanmış olacak. Halihazırda kullanılan ve süreci devam eden kredilerin aktarıldığı seraların da yüzde 50'sini domates seraları oluşturuyor. Bu da seralarda üretilen domates miktarının yüzde 7'si kadar bir büyüklüğe karşılık geliyor. Domatesi, 60 bin tonla biber takip ederken, 40 bin ton muz ve 2500 ton salatalık üretimi için kredi sağlanmış olacak.

Toplam 1.7 milyar TL'lik kredinin 875 milyon TL'lik kısmı hesaplara yattı. Halihazırdaki seraların modernizasyonu ve yeni sera yatırımları için kullandırılan kredilerin işletme için verilen kısmı son 3 yılda aynı dönemde verilen işletme kredisi ortalamasının 4 katından daha fazla olurken, yatırım için verilen krediler ise son 3 yıl ortalamasının 2 katının üzerine çıktı.

Seracılık tüm Türkiye'ye yayılıyor

Seracılık kredilerinde liderliği Antalya aldı. Kullandırılan ve süreci devam eden 875 milyon TL'lik toplam kredinin yüzde 32'si Antalya'daki seracılık yatırımları için oldu. Ancak önemli gelişme, seracılık faaliyetlerinin ülke geneline yayılması oldu. Yeni seracılık hedefleri kapsamında jeotermal kaynaklardan yararlanılacağı ifade edilmişti. Jeotermal alanın lider şehir Afyon'daki başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu. 12'lik pay ile Mersin, yüzde 6'lık pay ile Adana, yüzde 5.6'lık pay ile Aydın ve yüzde 5.2'lik pay ile İzmir dikkat çeken iller olurken, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz'deki başvurular seracılığın Türkiye geneline yayıldığının göstergesi oldu.

Başvurular yıl sonu artacak

Seracılık kredileri 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak kullandırılıyor. Yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan krediler yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar, yüzde 8.25 faizle sağlanıyor. Ayrıca işletme kredileri de 14 ay vadeli olarak veriliyor. Ziraat Bankası yetkililerinden edinilen bilgilere göre özellikle 3. çeyrekte başvuruların çok daha artması bekleniyor. Toplamda kullandırılan kredi rakamının 2 milyar TL'nin çok üzerine çıkacağı ifade ediliyor.
Star Gazetesi
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