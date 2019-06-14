'Helal gece kulübü'nün açılması ortalığı karıştırdı
|14 Haziran 2019 08:46
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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 'helal gece kulübü' açıldığı iddia edildi. Sosyal paylaşım sitelerinde, Cidde'de, içki içilmesinin, 18 yaşından küçüklerin girmesinin ve cep telefonuyla çekim yapılmasının yasak olduğu 'helal' bir gece kulübünün açıldığı yönünde görüntüler yayımlandı.
Söz konusu video görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde tartışmalara neden oldu. Pek çok aktivist, bu kulübün açılmasına gösterdikleri tepkileri açtıkları etiketlerle (hashtag) ifade etti.
HELAL GECE KLÜBÜ İFADESİNE YER VERİLMEDİ
Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Eğlence Kurumu, Cidde festivali kapsamında izinsiz düzenlenen bir etkinlikle ilgili olarak gerekli hukuki prosedürün başlatılacağını duyurdu. Kurumun başka bir etkinliğe izin verdiği ancak etkinliği organize edenlerin bu izni kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, 'helal gece kulübü'yle ilgili bir ifadeye yer verilmedi.
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