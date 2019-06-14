1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Helal gece kulübü'nün açılması ortalığı karıştırdı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 'helal gece kulübü' açıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. İçki içilmesinin, 18 yaşından küçüklerin girmesinin ve cep telefonuyla çekim yapılmasının yasak olduğu 'helal' klübün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine yapılan açıklamada, Cidde festivali kapsamında izinsiz bir etkinliğin yapıldığı belirtildi
 14 Haziran 2019 08:46
Yazdır
'Helal gece kulübü'nün açılması ortalığı karıştırdı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 'helal gece kulübü' açıldığı iddia edildi. Sosyal paylaşım sitelerinde, Cidde'de, içki içilmesinin, 18 yaşından küçüklerin girmesinin ve cep telefonuyla çekim yapılmasının yasak olduğu 'helal' bir gece kulübünün açıldığı yönünde görüntüler yayımlandı.

Söz konusu video görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde tartışmalara neden oldu. Pek çok aktivist, bu kulübün açılmasına gösterdikleri tepkileri açtıkları etiketlerle (hashtag) ifade etti.

HELAL GECE KLÜBÜ İFADESİNE YER VERİLMEDİ

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Eğlence Kurumu, Cidde festivali kapsamında izinsiz düzenlenen bir etkinlikle ilgili olarak gerekli hukuki prosedürün başlatılacağını duyurdu. Kurumun başka bir etkinliğe izin verdiği ancak etkinliği organize edenlerin bu izni kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, 'helal gece kulübü'yle ilgili bir ifadeye yer verilmedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıda enflasyonuna darbe vuracak sera kredisi tam gaz
14 Haziran 2019 08:21		 FETÖ'cülerin 'Torku battı' yalanı için açıklama
13 Haziran 2019 18:14
Gençlerin hayali 'kodlama ve tasarım'
13 Haziran 2019 08:30		 Reel sektöre 25 milyarlık yeni destek
13 Haziran 2019 08:15
Yumurtanın kolisi 5 liraya kadar düştü
12 Haziran 2019 15:55		 İnşaat malzemeleri ihracatında 'miktar rekoru' kırıldı
11 Haziran 2019 15:59
Kadınların 'kırmızı mesaisi' ihracat için
11 Haziran 2019 13:00		 'Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var'
11 Haziran 2019 12:43
Benzinciler elektrik satışına hazırlanıyor
09 Haziran 2019 10:12		 Domates ihracatından 603 milyon dolarlık gelir
06 Haziran 2019 12:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sigara içmekten bıyıkları sararan amca 3
ismini vermek istemeyen izleyici 9
İksx 1
13.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 8
Millet uzaya çıkıyor biz daha muratgilin damindan atlayamadık 1
The Handmaid's Tale 1
uzmanlar 8
Fotoğraf 2
imar barışı 2
Secimin yenilenmesini asla istemedik 3
SON İLANLAR
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 42 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urla Urit İnş Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam