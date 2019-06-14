MEB, Çorum'a müdür atayamadı

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta içinde Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ömer Yılmaz'ı atamış, Yahya Çoban'ın vekaleten ataması ise iptal edilmişi.

Dün göreve başlamak isteyen ve Çorum il milli eğitim müdürlüğüne gelen Yılmaz, bir kısım personelin tepki göstermesi üzerine binaya girememiş, bunun üzerine il milli eğitim müdürlüğüne polis çağrılmıştı.

Diğer taraftan atamaya tepki gösteren Çorum Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, bakanlık bürokratlarıyla görüştüğü ve yapılan görüşme sonrasında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamanın iptal edileceği mesajının verildiği belirtiliyor.

Atama sonrasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubut birer basın açıklaması yaparak, atamanın geri çekilmemesi halinde milli eğitim müdürlüğüyle yaptıkları işbirliğini geri çekmekle tehdit etmişti.