1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Çorum'a müdür atayamadı

Milli Eğitim Bakanlığının Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı atamanın, milletvekillerinin tepkisi sonrasında iptal edildiği belirtiliyor.
 14 Haziran 2019 08:57
Yazdır
MEB, Çorum'a müdür atayamadı

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta içinde Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ömer Yılmaz'ı atamış, Yahya Çoban'ın vekaleten ataması ise iptal edilmişi.

Dün göreve başlamak isteyen ve Çorum il milli eğitim müdürlüğüne gelen Yılmaz, bir kısım personelin tepki göstermesi üzerine binaya girememiş, bunun üzerine il milli eğitim müdürlüğüne polis çağrılmıştı.

Diğer taraftan atamaya tepki gösteren Çorum Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, bakanlık bürokratlarıyla görüştüğü ve yapılan görüşme sonrasında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamanın iptal edileceği mesajının verildiği belirtiliyor.

Atama sonrasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubut birer basın açıklaması yaparak, atamanın geri çekilmemesi halinde milli eğitim müdürlüğüyle yaptıkları işbirliğini geri çekmekle tehdit etmişti.

Milli Eğitim Müdürü makama polisler eşliğinde oturdu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sandığa habersiz kritersiz atama
14 Haziran 2019 07:59		 Soruşturma açılan seçim müdürünün görev yeri değiştirildi
14 Haziran 2019 07:40
Gece bekçileri güven veriyor
13 Haziran 2019 22:21		 Pakdemirli talimat verdi! 81 ilde seferberlik başlatıldı
13 Haziran 2019 21:27
2054 yılına kadar ehliyetine el konuldu
13 Haziran 2019 19:34		 YÖK: YKS'de soru sayısında ve içeriğinde değişikliği yok
13 Haziran 2019 15:50
RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza
13 Haziran 2019 14:17		 Kamu ihaleleri için yeterlilik kriteri düzenlendi
13 Haziran 2019 11:31
Aile hekimliği uzmanlık eğitimi başvuru şartları
13 Haziran 2019 10:52		 Beypazarı sokaklarında atlı polisler göreve başladı
12 Haziran 2019 23:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşırtma gol 3
Cebimde ölümüm 2
pipet ile çay içmek 1
neyzen tevfik 2
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 4
Ozan tufan 3
kaşınmak 3
ibb calisanlarinin miting yapmasi 3
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 10
Jim Carrey 3
SON İLANLAR
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 42 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urla Urit İnş Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam