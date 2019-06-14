Bu okul köyü kente taşıdı
|14 Haziran 2019 08:58
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Proje kapsamında okul bahçesine ekmek fırını yapan okul yönetimi meye ağaçları ile bezediği okul bahçesinin bir köşesine tavuk kümesi diğer köşesine ise sera kurarak bir yandan öğrencileri mutlu ediyor diğer yandan da hem de velilere hem de öğrencilere bu imkanlardan yararlanma fırsatı sunuyor.
Hayata geçirilen Köyüm Okulda Projesi ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Adem Çamcı, "Köyüm Okulda Projesi ile çalışmalarımıza başladık. Bu projenin kaynağı aslında mahallemizdeki kentleşmenin çok yüksek olması. Çocukların doğal hayatı görebilecekleri ortam yoktu. Bunun ışığında okulumuzda köyleri, doğal hayatı oluşturabileceğimiz bir alan yaratıp çocuklarımızı sera, kümes ve meyve ağaçlarının bulunduğu bir ortamda eğitim öğretime katkı verecek faaliyette etkinliklerde bulunmaktı. Ve bunun yanında tabii fırınla birlikte köylerinden göç edip gelmiş velilerimizin tekrar böyle fırında ekmek yapmalarını sağlamak, çocuklarla öğrencilerle birlikte pide, ekmek gibi ürünleri yapıp birlikte tüketmekti. Bu hem velinin okula olan desteğini hem de velinin öğrenciyle birlikte yaptığı faaliyetlere eğitime katkısını gözlemlemek açısından bizim içinde başarılı bir proje oldu" dedi.
Okul bahçesinde yer alan fırında pide ve ekmek yaparak öğrencilere ikram eden veliler ve mahalle sakinleri okul bahçesindeki imkanlardan yararlanarak köy özlemini giderebiliyor.
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