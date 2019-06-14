Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül'ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül'e verirken, duygusal anlar yaşandı.

Eren'in bütün notları 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak '100' yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise "Aramızda" yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise "İyi ki Varsın Eren" yazıldı. Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.