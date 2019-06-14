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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8790 liradan, avro 6,6320 liradan güne başladı.
 14 Haziran 2019 09:07
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,8770 liradan alınan dolar, 5,8790 liradan satılıyor. 6,6300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6060 lira olmuştu.

Anadolu Ajansı
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