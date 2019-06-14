Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8790 liradan, avro 6,6320 liradan güne başladı.
|14 Haziran 2019 09:07
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