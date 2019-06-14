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Mahkeme başkanına sorduğu soru şoke etti!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 çocuğunun annesi Çiğdem Alparslan'ı (34) cezaevinden izinli çıkarak, 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanifi Alparslan (35), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkamenin iyi hal indirimi uygulamadığı Alpaslan, kararı duyunca "Hakim bey yatarı ne kadar?" diye sordu.
 14 Haziran 2019 09:27
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Mahkeme başkanına sorduğu soru şoke etti!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2013 yılında işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine konulan Mehmet Hanifi Alparslan'ın eşi Çiğdem Alparslan, geçim sıkıntısı yaşayınca 3 çocuğunu da alıp, kayınpederi Ebubekir ile kayınvalidesi Ayşe Alparslan'ın, Eşref Dincer Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Bandırma Açık Cezaevi'nden 4 Mayıs 2018 günü, 5 gün izin alıp çıkan Mehmet Hanifi Alparslan, ailesinin Gemlik'teki evine geldi. Anne-babası, gelinlerine zarar vereceği düşüncesiyle oğullarını eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Alparslan, sabah yeniden eve geldi ve anne-babasından özür dileyip, ellerini öptü.

19 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Mehmet Hanifi Alparslan ile eşi, başka bir eve taşınma konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Mehmet Hanifi Alparslan, sigara içmek için terasa çıkan eşi Çiğdem Alparslan'ı ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaraladı. Çiğdem Alparslan, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Hanifi Alparslan ise yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bursa 1.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan Mehmet Hanifi Alparslan, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda akli dengesi yerinde bulunan sanığın eşini tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

KARARI DUYUNCA YATARINI SORDU

Ölen Çiğdem Alpaslan'ın anne babasının, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediği duruşmada son sözü sorulan Mehmet Hanifi Alpaslan, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Eşimi ben öldürdüm, kabul ediyorum. Eşim ile biz küs değildik. Uzaklaştırma cezamın bitmesine iki gün vardı. Onlar beni eve çağırdı. Ben oraya barışmak için gitmedim" dedi.

Mahkeme, iyi hal uygulamadan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine "Hakim bey, yatarı ne kadar?" diye soran sanığa üzerine Mahkeme Başkanı Erhan Peker, "İnfaz kalemince yatarın hesaplanır" yanıtını verdi.
DHA
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