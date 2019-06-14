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Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
 14 Haziran 2019 09:33
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Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Kars ve Ardahan çevreleri sabah saatlerinden itibaren; Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevreleri öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars 21 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova), gece saatlerinde Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
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