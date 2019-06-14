1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askeri üsse götürdüğü akaryakıtı satarken yakalandı

Adana'da İncirlik Üssü'ne akaryakıt taşıyan tankerin şoförü, satmak üzere anlaştığı mazotu dinlenme tesisinde varillere aktarırken yakalandı.
 14 Haziran 2019 09:37
Yazdır
Askeri üsse götürdüğü akaryakıtı satarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki dinlenme tesisinde tankerden kamyonete akaryakıt aktarıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekip, tankerden kamyonetteki varillere dolum yapıldığı sırada 4 kişiyi gözaltına aldı.

Araştırmada tankerin Gaziantep merkezli şirkete ait olduğu, şüpheliler arasındaki tanker şoförü Halis K'nin Mersin'deki akaryakıt dolum tesisinden aldığı 22 bin litre mazotu İncirlik Üssü'ne teslim etmesi gerektiği ancak mührü kırdığı ve litresi 4 liradan bin 500 litre akaryakıtın satışı için diğer 3 kişiyle anlaştığı belirlendi.

Halis K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Katil zanlısı lazer teknolojisiyle tespit edildi
12 Haziran 2019 19:36		 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 şüpheli gözaltında
11 Haziran 2019 23:59
Emekli öğretmeni öldüren sanık tahliye edildi
11 Haziran 2019 19:28		 MSB: Generallere hakarete suç duyurusunda bulunuldu
10 Haziran 2019 19:00
Beşiktaş'ta yaşanan katliam gibi kazanın detayları
09 Haziran 2019 18:33		 Bakan Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişiye suç duyurusu
09 Haziran 2019 15:21
3. sınıf emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı
08 Haziran 2019 22:51		 Dehşet saçmışlardı o sürücü gözaltına alındı
08 Haziran 2019 20:54
Savcı, 'Zümrüt Apartmanı' için 10 yıl hapis istedi
31 Mayıs 2019 17:06		 Sedanur davasında ilk duruşma Yozgat'ta görüldü
30 Mayıs 2019 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
Soylu: 10 kişiden 6'sı İmamoğlu'nun küfürlerini bilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşırtma gol 3
Cebimde ölümüm 2
pipet ile çay içmek 1
neyzen tevfik 2
Beinsports'un türkiye'den cekilmek istemesi 4
Ozan tufan 3
kaşınmak 3
ibb calisanlarinin miting yapmasi 3
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 10
Jim Carrey 3
SON İLANLAR
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 42 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urla Urit İnş Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam