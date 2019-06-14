Askeri üsse götürdüğü akaryakıtı satarken yakalandı
|14 Haziran 2019 09:37
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Alınan bilgiye göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki dinlenme tesisinde tankerden kamyonete akaryakıt aktarıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekip, tankerden kamyonetteki varillere dolum yapıldığı sırada 4 kişiyi gözaltına aldı.
Araştırmada tankerin Gaziantep merkezli şirkete ait olduğu, şüpheliler arasındaki tanker şoförü Halis K'nin Mersin'deki akaryakıt dolum tesisinden aldığı 22 bin litre mazotu İncirlik Üssü'ne teslim etmesi gerektiği ancak mührü kırdığı ve litresi 4 liradan bin 500 litre akaryakıtın satışı için diğer 3 kişiyle anlaştığı belirlendi.
Halis K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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