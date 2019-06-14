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Dikkatsiz sürücü genç kızı böyle ezdi

İstanbul Maslak'ta dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan taksici, yolda yürüyen genç kıza çarptı. Bacağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
 14 Haziran 2019 09:42
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Dikkatsiz sürücü genç kızı böyle ezdi

Olay, geçtiğimiz 14 Mayıs Salı günü saat 09.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmeye çalışan Sema Uysal (26), cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen genç kıza, alana gireceği esnada Halis Onur Can idaresindeki taksi çarptı.

Çarpma sonucu bacağı aracın altında kalan Uysal'ı ezdiğini fark eden taksici, ardından panikle aracından indi. Genç kıza yardım etmeye çalışan taksici Can, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine seyrettiği esnada çevredeki vatandaşlar koşarak genç kızın yanına gelip yardımda bulundu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kız yolda yürüdüğü esnada dikkatsiz bir şekilde içeriye giren taksici kıza çarpıyor. Bacağını ezerek birkaç metre sürükleyen taksici daha sonra duruyor. Genç kız yaralı bacağını tutarken, taksici aracından inerek koşuyor. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı görünce koşarak kızın yanına geliyor.

Öte yandan, olayın ardından sürücü Can ise polis ekipleri tarafından Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine götürülerek ifadesi alındı. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakılırken, genç kız ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"TAKSİ BACAĞINI EZDİ, ÜSTÜNDEN GEÇTİ"

Kazayı gören işletme sahibi Murat Aday, "Kız normal bir şekilde yürürken taksicinin dikkatsizliği sonucu kızı ezdi. Genç bir kızdı, sanırım öğrenciydi. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum, umarım kısa zamanda iyileşir. Kızı hastaneye kaldırdılar, son durumunu bilmiyoruz ama taksi bacağını ezdi, üstünden geçti. Genelde dikkatsizlik yüzünden trafik kazası oluyor. Cadde yoğun bir cadde olunca böyle kazalar meydana geliyor" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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