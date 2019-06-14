1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 90.842,75 puandan başladı.
 14 Haziran 2019 10:03
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 341,27 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 90.842,75 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik endişeler ve hafta başından bu yana görülen kar satışlarının etkisini artırması ile yüzde 2,27 değer kaybeden BIST 100 endeksi günü 90.501,48 puandan tamamladı.

Analistler, artan jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirterek, bunun da önceki iki haftada yaklaşık yüzde 9 değer kazanan Borsa İstanbul'da satış baskısını artırdığını ifade etti.

Jeopolitik risk algısı üzerinde belirleyici olacak diplomatik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 258 lira seviyelerinde
14 Haziran 2019 10:47		 Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem görüyor
14 Haziran 2019 09:59
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
14 Haziran 2019 09:07		 Altın fiyatları tekrar yükselişte
13 Haziran 2019 19:38
Borsa, günü düşüşle tamamladı
13 Haziran 2019 18:19		 Altında gün sonu fiyatları
13 Haziran 2019 17:25
Borsa günün ilk yarısında geriledi
13 Haziran 2019 13:27		 Çeyrek altın ne kadar
13 Haziran 2019 12:52
Dolar güne yükselişle başladı
13 Haziran 2019 08:28		 Altın alırken dijital fiyat panosuna dikkat edin
12 Haziran 2019 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - İzmir'de denizden ceset çıktı11:55 - Yaz tatili doğayla iç içe geçirilmeli11:53 - 'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'11:50 - Sınır birliklerine komando sevkiyatı11:47 - MSÜ tercih sonuçları açıklandı11:45 - FETÖ'nün 'yargı imamı'nın yargılandığı davaya devam edildi11:41 - Soylu'dan, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü mesajı11:38 - Serinlemek için girilen yüzme havuzlarındaki gizli tehlike11:35 - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi11:33 - 2019 TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınacak
11:31 - Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü11:29 - Karnesini evinde valinin elinden aldı11:27 - Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu11:25 - Darbeci subay, ihanet sevincini 'Her şey güzel olacak' mesajıyla kutlamış11:22 - Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı11:20 - Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı11:17 - Dünya Meteoroloji Örgütünde Türkiye'ye etkin görev11:14 - Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Van'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
früstre 1
kuru soğuk 4
zenit st.petersburg 1
saban 1
Videolu yemek tarifleri 5
anketör 3
Postpartum depresyon 1
Hugo'da küfreden çocuk 1
uzmanlar 8
otobüste uyumak 3
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam