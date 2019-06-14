1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır makinesinin patlaması neticesi çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi İncirlik Caddesindeki 4 katlı binada yaşandı. Dubleks dairesinin çatı katında bulunan çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.
 14 Haziran 2019 10:07
Yazdır
Çamaşır makinesi bomba gibi patladı

Çıkan yangında evin içi dumanla kaplanırken evde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Patlama sesini duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü
14 Haziran 2019 11:31		 Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
14 Haziran 2019 11:05
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' dördüncü gününde
14 Haziran 2019 10:54		 Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi
14 Haziran 2019 09:53
Tarladan pazara tehlikeli yolculuk
14 Haziran 2019 09:46		 Dikkatsiz sürücü genç kızı böyle ezdi
14 Haziran 2019 09:42
Hırsızın iş kazası...Soymaya geldi demir parmaklıkta asılı kaldı
14 Haziran 2019 09:15		 Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
14 Haziran 2019 09:11
Türkiye'nin gizli hazinesi: 'Taşyaran Vadisi'
13 Haziran 2019 23:41		 Baz istasyonu var şebeke yok
13 Haziran 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - İzmir'de denizden ceset çıktı11:55 - Yaz tatili doğayla iç içe geçirilmeli11:53 - 'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'11:50 - Sınır birliklerine komando sevkiyatı11:47 - MSÜ tercih sonuçları açıklandı11:45 - FETÖ'nün 'yargı imamı'nın yargılandığı davaya devam edildi11:41 - Soylu'dan, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü mesajı11:38 - Serinlemek için girilen yüzme havuzlarındaki gizli tehlike11:35 - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi11:33 - 2019 TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınacak
11:31 - Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü11:29 - Karnesini evinde valinin elinden aldı11:27 - Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu11:25 - Darbeci subay, ihanet sevincini 'Her şey güzel olacak' mesajıyla kutlamış11:22 - Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı11:20 - Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı11:17 - Dünya Meteoroloji Örgütünde Türkiye'ye etkin görev11:14 - Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Van'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cebimde ölümüm 2
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 5
İksx 1
sahilde yürümek 1
imar barışı 2
kaşınmak 3
Ozan tufan 3
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 10
yudum 1
Fotoğraf 2
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam