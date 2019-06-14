1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sınav kaygısını yenmek çok önemli'

Kütahya'nın Emet ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen, üniversiteye hazırlık deneme sınavı kampının son gününde Kaymakam Hasan Çiçek öğrencileri ziyaret etti.
 14 Haziran 2019 10:10
Yazdır
'Sınav kaygısını yenmek çok önemli'

Kaymakam Hasan Çiçek'e, Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Şen, Müdür Yardımcısı Kemal Soygür, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz ve Rehberlik Öğretmeni Cansu Akalp eşlik etti.

Okul idaresi ve öğretmenlerle eğitim faaliyetleri ve üniversiteye hazırlık kampıyla ilgili bir değerlendirme yapan Çiçek, daha sonra kampa katılan öğrencilerle bir araya gelerek, bir veda konuşması yaptı.

Kaymakam Hasan Çiçek, "Kaymakamlık Proje Birimimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ile oluşturulan etüt merkezi çalışmaları kapsamında düzenlenen üniversiteye hazırlık deneme sınavı kampına katıldığınız için sizlere, katkısı olan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
14 Haziran 2019 11:53		 Sınır birliklerine komando sevkiyatı
14 Haziran 2019 11:50
Soylu'dan, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü mesajı
14 Haziran 2019 11:41		 Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi
14 Haziran 2019 11:35
Dünya Meteoroloji Örgütünde Türkiye'ye etkin görev
14 Haziran 2019 11:17		 Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
14 Haziran 2019 10:59
'S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız'
14 Haziran 2019 10:50		 Askerlikte bakaya kalacaklara af gelecek
14 Haziran 2019 10:43
'Sultan 2. Abdülhamid'in bir hayali daha gerçek oldu'
14 Haziran 2019 10:33		 G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya'da buluşacak
14 Haziran 2019 09:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - İzmir'de denizden ceset çıktı11:55 - Yaz tatili doğayla iç içe geçirilmeli11:53 - 'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'11:50 - Sınır birliklerine komando sevkiyatı11:47 - MSÜ tercih sonuçları açıklandı11:45 - FETÖ'nün 'yargı imamı'nın yargılandığı davaya devam edildi11:41 - Soylu'dan, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü mesajı11:38 - Serinlemek için girilen yüzme havuzlarındaki gizli tehlike11:35 - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi11:33 - 2019 TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınacak
11:31 - Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü11:29 - Karnesini evinde valinin elinden aldı11:27 - Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu11:25 - Darbeci subay, ihanet sevincini 'Her şey güzel olacak' mesajıyla kutlamış11:22 - Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı11:20 - Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı11:17 - Dünya Meteoroloji Örgütünde Türkiye'ye etkin görev11:14 - Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
300 bin seçmen İstanbul'a taşınacak
Van'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
Yavaş: 26 bin 500 TL'ye ithal ağaç alınmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
depresyon hırkası 5
siber saldırı 3
karlı kayın ormanında 1
toronto raptors 1
Millet uzaya çıkıyor biz daha muratgilin damindan atlayamadık 1
yemeği yakmak 3
diy 1
neyzen tevfik 2
kuru soğuk 4
pipet ile çay içmek 5
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam