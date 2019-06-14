'Sınav kaygısını yenmek çok önemli'
|14 Haziran 2019 10:10
|Yazdır
Kaymakam Hasan Çiçek'e, Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Şen, Müdür Yardımcısı Kemal Soygür, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz ve Rehberlik Öğretmeni Cansu Akalp eşlik etti.
Okul idaresi ve öğretmenlerle eğitim faaliyetleri ve üniversiteye hazırlık kampıyla ilgili bir değerlendirme yapan Çiçek, daha sonra kampa katılan öğrencilerle bir araya gelerek, bir veda konuşması yaptı.
Kaymakam Hasan Çiçek, "Kaymakamlık Proje Birimimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği ile oluşturulan etüt merkezi çalışmaları kapsamında düzenlenen üniversiteye hazırlık deneme sınavı kampına katıldığınız için sizlere, katkısı olan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
14 Haziran 2019 11:53
|Sınır birliklerine komando sevkiyatı
14 Haziran 2019 11:50
|Soylu'dan, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü mesajı
14 Haziran 2019 11:41
|Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi
14 Haziran 2019 11:35
|Dünya Meteoroloji Örgütünde Türkiye'ye etkin görev
14 Haziran 2019 11:17
|Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
14 Haziran 2019 10:59
|'S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız'
14 Haziran 2019 10:50
|Askerlikte bakaya kalacaklara af gelecek
14 Haziran 2019 10:43
|'Sultan 2. Abdülhamid'in bir hayali daha gerçek oldu'
14 Haziran 2019 10:33
|G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya'da buluşacak
14 Haziran 2019 09:20