YKS öncesi türbe ve camilere akın ettiler

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan gençler, geri sayıma başladı. Öğrencilerin zorlu bir maratonla hazırlandığı YKS, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Belirli bir planlamayla tüm yıl boyunca derslerini çalışan öğrenciler, sınava sayılı saatler kala aileleri ile birlikte Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti. Öğrenciler, Yasin-i Şerif okuyarak sınavlarının iyi geçmesi için dua etti.

Sınava girecek öğrencilerden Ali İhsan Bedirhanoğlu, sınava iyi hazırlandığını ve elinden geleni yaptığını söyledi. Geçen sene mezun olduğunu ve istediği meslek için her şeyi yaptıklarını belirten Bedirhanoğlu, "İnşallah Allah da bu emeklerimizin karşılığını verir. İnşallah herkesin gönlüne göre verir. İnşallah hepimiz mutlu oluruz. Allah kimsenin emeklerini karşılıksız bırakmasın, herkesin yardımcısı olsun. Burada dua ettik. Elimizden geleni yaptık tevekkül için geldik" dedi.

"Bir yıl çalıştık, şimdi de dua ediyoruz"

Türbe ziyaretine gelip dua eden bir başka öğrenci Elif Orak ise bir yıl boyunca çalışıp emek sarf ettiğini ifade etti. Bugün buraya gelme sebebinin dua etmek olduğunu aktaran Orak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınava çalıştık, az bir süre kala gelip burada dua ettik. İnşallah hayırlısıyla bu sınavı kazanmak istiyoruz. Bugün burada çoğumuz öğrenciyiz zaten, büyüklerden çok öğrenciler burada. Çünkü hafta sonu sınava giriyoruz ve sınavı kazanmak istiyoruz. Hakkımızda hayırlı değilse kazanmayalım, hakkımızda ne ise bütün öğrenciler için inşallah herkes kazanır. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Okul öncesi öğretmenliği okumak istiyorum."