Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı
Cari denge nisan ayında 1,3 milyar dolar açık verdi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
|14 Haziran 2019 10:14
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