KTO Karatay'dan YKS'ye girecek adaylara tavsiyeler

Liseyi bitiren ve üniversiteye girmeye hazırlanan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu için geri sayım başladı. 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav öncesinde öğrencilere tavsiyelerde bulunan uzmanlar, sınavda olumsuz düşüncelere yer verilmemesi gerektiğini ve sadece sorulara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

"Son gün yeni konu ve deneme çözmeyin, bu kaygınızı artırabilir"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, "Son güne kadar ders çalışabilirsiniz. Fakat son gün yeni konu ve deneme çözmeyin. Bu kaygınızı artırabilir. Yıl içerisinde alışık olduğunuz ortamı son hafta da devam ettirebilirsiniz. Temel Yeterlilik Testi (TYT) zamanı kullanmayı ve yorum gücünü, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bilgiyi kullanmayı ve analiz etmeyi ölçüyor. TYT de turlama tekniği yaparak, soruya tekrar dönerek zamanı kontrollü kullanabilirsiniz. AYT ise zaten zaman probleminiz olmayacak, soruları daha dikkatli daha yavaş çözebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Sınava girecek kişi sayısı sizi korkutmasın"

2019 TYT'ye 2 milyon 400 bin adayın başvurduğunu hatırlatan Bozgedik, "1 netin yerine göre 30 bin kişi ilerlettiği sınavda, sadece yanlışları azaltmak bile sizi üst sıralara taşıyacaktır. Ne çok bilmediğim konu ve soru var demek yerine yapabildiğiniz, emin olduğunuz soruları yapmak size daha çok net getirecektir. Sınavdan önce hiçbir şeyi bilmiyorum ve sanki hiçbir şeyi hatırlayamayacağım gibi düşüncelerin aklınıza gelmesi çok normal. Fakat sınav günü sorular karşınıza gelince yapabildiğinizi göreceksiniz. Beynimiz bilgisayar klasörü gibi çalışır. İhtiyaç anında gerekli dosyadan doğru bilgiyi çıkaracaksınız" dedi.

"Alışık olduğunuz düzeni bozmayın ve uzun sorular zordur önyargısından kurtulun"

Sınava hazırlık sürecindeki düzenin bozulmaması gerektiğini belirten Bozgedik, "Deneme sınavında nasıl başlıyorsanız gerçek sınavda da aynısını yapın. Örneğin TYT de ilk matematikten başlıyorsanız sınav günü de aynı alan ile başlayın. Alışık olduğunuz düzeni bozmayın. Uzun sorular zordur önyargısından kurtulun ve muhakkak soruyu okumaya çalışın. Göreceksiniz cevabı paragrafın bir kısmında aynen veya eş anlamlı olarak geçmiştir. Bu bir sıralama sınavı daha çok net yapan öne geçer. Zor soru, kolay soru çarpanı aynıdır. Sınavın genel standart sapması vardır, her sorunun ayrı standart sapması yoktur. Dolayısı ile kolay sorulardan daha çok net çıkarmaya bakın" önerilerinde bulundu.

"Sınav yeteneğinizi ve kişiliğinizi ölçmüyor"

Zamanı doğru kullanmanın gerekliliğine vurgu yapan Bozgedik, "Önemli olan her soruyu yapmak değil, esas olan yaptığınız soruyu doğru yapmaktır. Bu sınav yeteneğinizi ve kişiliğinizi ölçmüyor. Hızlı okuyup anlamayı, dayanıklılığı ve zamanı kullanmayı ölçüyor. Hayatın ilerleyen yıllarında sınavların devam edeceğini bilmeniz, sınavlara bakış açınızı normalleştirecektir" dedi.