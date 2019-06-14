Askerlikte bakaya kalacaklara af gelecek
Yeni askerlik sisteminde bakaya kalacaklara af gelecek.
|14 Haziran 2019 10:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile önceki gün kapalı grup toplantısında yeni askerlik sistemini görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bakaya kalanlardan para cezası olanların, daha sonra askerlik görevini yapmaları halinde bu borçlarının silinmesi talimatını verdi.
Bakaya kalanların davaları varsa o davalar da düşürülerek af getirilecek.
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