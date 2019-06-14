Gram altın 258 lira seviyelerinde
|14 Haziran 2019 10:47
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Dün altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,7 yükselişle 253,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde, 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet 1.715 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında güvenli liman alımlarıyla değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,1 yükselişle 1.356,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Umman Körfezi'nde yaşanan olayların jeopolitik riskleri artırdığı ve devam eden ticaret savaşı endişeleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını kaydetti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 258,5 ve 260,0 liranın direnç, 253,5 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
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