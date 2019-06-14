İzmir'deki FETÖ yargılamalarında yüzlerce kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de de onlarca dava açıldı. Hain terör örgütü ile ilişkisi kanıtlanıp yakalanan sanıklar ve tanıklar mahkemelerde birbirinden ilginç ifadeler verdi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu "Askeri Casusluk Kumpas" dosyasının emniyet ayağındaki sanıkların yargılandığı davada "terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl hapis cezası alan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay, gece saatlerinde yapılan sözde "Askeri Casusluk" operasyonundan aynı gün saat 17.00'de haberi olduğunu iddia ederek, "Bilgim olsaydı da müdahale etmezdim. Savcı talimatı vermiş. Müdahale etmesi gereken savcıydı" dedi.

"Pensilvanya'ya gitti, Vali olarak atandı"

Yine "Askeri Casusluk Kumpas" davasında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan eski Merkez Valisi Mehmet Oduncu hakkında ifade veren "Murat" kod adlı gizli tanık, Oduncu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından ABD'de görevlendirildiği sırada Pensilvanya'da FETÖ elebaşını iki kez ziyaret ettiğini söyleyerek, "Bu ziyaretlerden sonra Vali olarak atandı. Bu ziyaretlerde ben de yer aldım" diye konuştu.

"Görev yaptığım şubenin yüzde 80'i FETÖ'cüydü"

Aynı dava üzerine atılı tüm suçlardan beraat eden eski polis memuru H.Y. ise 2005'ten 2013 yılına kadar bu yapının içerisinde yer aldığını kabul ederek, "Görev yaptığım İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesindeki amir ve polislerin yüzde 80'i FETÖ'cüydü. Örgütün çok güçlü olduğu dönemde bu yapıdan ayrıldım. Örgüte dair bildiklerimi tek tek anlattım. Bana 'hain' dediler, beni tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararda kan donduran satırlar

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 137 sanık hakkında hüküm verilen davanın gerekçeli kararında yer alan satırlar adeta kan dondurdu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan ve sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından Manisa ve İzmir'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de yargılandığı davanın 1893 sayfalık gerekçeli kararında öğretmen olan "İhsan" kod adlı Hasan Coşkuner'in mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olduğu ifade edilirken, tümamiraller Aydın Şirin ve Hasan Nihat Doğan'ın derdest edilmesi görevinin Coşkuner tarafından itirafçı eski Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'a verildiği belirtildi.

Tümamiraller Şirin ve Doğan'ın yıllık izinlerini geçirdikleri Foça Deveboynu Sosyal Tesislerinden derdest edilerek Çiğli 2. Ana jet Üs Komutanlığına teslim edildikleri, darbe girişiminin yaşandığı gece Coşkuner'in, Yıldız'a "Birliğini çıkart, teslim olmadan teslim al, ölmeden öldür" şeklinde mesaj attığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Sanığın darbe kalkışması gecesinde Yıldız'a birliğini dışarı çıkararak ölmeden öldürme emrini vermesi nazara alınarak, savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu kabul edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde FETÖ tarafından yapılan darbe planlamaları içerisinde etkin rol alan sanığın 'Anayasayı ihlal' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

"Askeri Casusluk" kumpası çöktü

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlandı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmederken, sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dava dosyadaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 91'e yükseldi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 90 oldu.

Yaklaşık 3 yıl süren yargılamanın ardından 29 Mayıs'ta yapılan karar duruşmasında 13'ü tutuklu 90 sanıktan 41'ine, 6 yıl 10 ay 15 günden 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezası verildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki tarihi duruşmada haklarında yakalama kararı bulunan 15 sanığın dosyası tefrik edilirken, 41 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi suçlardan 6 yıl 10 ay 15 gün ila 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, FETÖ üyeliği ve diğer suçlardan 50 yıl 10 ay 26 gün; eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün; eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ise FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası aldı. 34 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti; 5 sanık hakkında tahliye, 1 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

"Askeri Casusluk" hakimine 9 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve Temmuz 2016'da tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan "Askeri casusluk" davasına bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Askeri Casusluk" hakim ve savcıları hakkında yeni iddianame

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, "Askeri Casusluk" soruşturma ve yargılamasında görev alan ve FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen, aralarında eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak ile Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan savcı Zafer Kılınç ve hakim Atilla Rahman'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede, eski hakimler Atilla Rahman, Serdar Ergül, İsmail Kurt, Cahit Kargılı, Dilek Öztürk, Mehmet Ayan ile eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, eski savcılar Ali Çelik, Zafer Kılınç, Hüseyin Alaybay, Mehmet Sedat Erbaş ve Mustafa Kayın şüpheli sıfatıyla yer alırken, "Askeri Casusluk" davası kapsamında mağdur olan, aralarında iş adamı Bilgin Özkaynak ve eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele'nin de bulunduğu 15 zanlı da iddianamede müşteki olarak yer aldı.

Yeni İddianamede, 12 şüphelinin FETÖ adına faaliyette bulunarak, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bir kısım kamu kurumlarıyla buralarda görev yapan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesiyle hareket ettikleri savunulurken, şüphelilerin, "İzmir Askeri Casusluk soruşturma ve kovuşturma sürecinde usul ve yasaya aykırı işlem tesis ederek mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemde bulundukları" belirtildi.

İddianamede, İzmir'deki usulsüz dinleme kararlarıyla anılan eski hakimlerden Serdar Ergül'ün nöbetçi olmadığı halde nöbetçi hakimin bilgisi dışında aralarında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Veysel Kösele'nin de aralarında bulunduğu bir kısım TSK personeli hakkında tutuklama kararları verdiği, "birbirinin tekrarı mahiyetinde şablon/formül gerekçelerle" tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerini reddettiğine dikkat çekildi. İddianamede, diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlamalara yer verildi.

"Askeri Casusluk Kumpas" dosyasının TSK ayağında yargılama sürüyor

"Askeri Casusluk Kumpas" dosyasının emniyet ayağında yapılan yargılamada karar açıklanırken, dosyanın TSK ayağında yargılamaya 28 Haziran'da devam edilecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 103 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verildi.

104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'deki 280 kişinin yargılandığı darbe girişimi davasındaki sanıklardan 104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 21 sanığa "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31 sanık hakkında da "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezaları verildi.

FETÖ üyelerine yardımdan ceza alan Brunson'a tahliye

ABD ve Türkiye arasında krize sebep olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "terör örgütü üyelerine yardım" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'li rahip Brunson'ın cezası indirim yapılarak 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldü ve tahliyesine karar verilerek yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Yeğen Gülen'e 21 yıl hapis cezası

FETÖ'nün sözde "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada verdiği ifadesinde, FETÖ davalarını kast ederek, "Bu davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidince, bu yapının silahlı terör örgütü olmayacağını biliyor musunuz? 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuştur. Kim yaptıysa lanetliyorum; ancak kim yaptı belli değil" diyerek FETÖ'nün darbe girişimi yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti, Gülen'e "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.

Terörist başı Gülen'in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaasına kayyum atanmadan önce danışman olarak görev yaparken yakaladığı Kutbettin Gülen, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. "Terör örgütünü lanetliyorum. Soy ismimden başka bir suçum yok" diyen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Beni öldürün yoksa..."

"Silahlı terör örgütü üyeliği", "Cumhurbaşkanına hakaret", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplamda 19 yıl 9 ay hapis cezası alan FETÖ'nün sözde "İzmir avukat sorumlusu" olan avukat Ali Aksoy, yargılama sürecinde şok ifadeler kullandı. Yargılandığı mahkemenin başkanına "Size fırsat veriyorum beni öldürün" diyen Aksoy, "Ölene kadar peşinizi bırakmayacağım. Bütün hakim ve savcılar korkudan korumalarla dolaşıyor. Ne yapalım, devir böyle. Devrinizi yaşayın" dedi.

"Babalar Grubu" davası kısmen onandı

İzmir'de, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan iş insanlarının yargılandığı "Babalar Grubu" davasının temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı kısmen bozdu. Bozma kararında, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucu üyesi Abdullah Kavuk'a verilen 13 yıl hapis cezası, istinaf sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedeniyle 4 yıl 4 ay 15 güne indirildi. Kararla birlikte Kavuk tahliye edilirken, oğlu Metehan Kavuk'a verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını da 2 yıl 1 aya düşüren Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl hapis cezası alan Küçükbay Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay ve yine "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan kuyumcu Şeref Sipahi'ye verilen cezaları ise onadı.

"Memnuniyetle yer aldım" diyen FETÖ'cüye indirim yok

FETÖ'nün Ege Bölgesinde "Altınşehir" adı altında yeni yapılanmasını organize ettiği iddiasıyla İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve FETÖ'den "gönüllü hizmet hareketi" olarak bahseden Halil Karagöz, bu hareketin içerisinde "memnuniyetle" yer aldığını söyledi. Halil Karagöz'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, eyleminde herhangi bir pişmanlık duymaması ve yargılamanın son aşamasına kadar "örgüt kararlılığı" sergilemesi gibi hususları dikkate alarak Karagöz'ün bu cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Aynı dosyada yargılanan Halil Karagöz'ün eşi Meryem Karagöz'e de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ağustos 2016'da gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Karazeybek, yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinden "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

FETÖ'nün sözde "insan kaynakları" sorumlusu tutuklu sanık Mehmet Ak, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

"Türkiye sohbet imamı"na 10 yıl hapis cezası

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. "Sohbet" adı altındaki örgüt toplantılarında darbe girişimine atıfta bulunarak, "Baharda güzel günler gelecek. Göklerden kartallar taş yağdıracak. Özal'ın yaptığı barajlar kanla dolacak" diyerek darbe teşebbüsüne atıfta bulunduğu belirtilen Tabanca, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraat ederken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyaleti" davasında yargılanan 11 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

İKÇÜ akademisyenlerine ceza yağdı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de yer aldığı 15'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat veren mahkeme heyeti, 18 sanığa da 13 yıl ile 6 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan, örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal'a 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete'ye 7 yıl 6 ay, eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütcü'ye 7 yıl 8 ay 15 gün, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Türk Telekom ve PETKİM davalarında 39 sanığa ceza

FETÖ'nün Türk Telekom ve PETKİM yapılanmalarına yönelik İzmir'de ayrı ayrı görülen davalarda toplam 39 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen cezalar verildi. Mahkemeler, toplam 6 sanık hakkında beraat kararı verirken, tutuksuz olarak yargılanan eski Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, yapılan yargılama sonunda "silahlı terör örgütü üyeliği suçundan "6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Balyoz" hakimine 15 yıl hapis cezası istendi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz 2016'da Uşak'ta yakalanan, "Balyoz darbe planı" davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında, uzun süreli tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymadığını savundu. Tahliye talebi reddedilen Diken hakkında tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve dosyadaki somut delilleri göz önünde bulunduran duruşma savcısı, Ömer Diken'in örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı, kendi iradesini örgütün iradesine terk ederek faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Mahkeme, Ömer Diken'in 19 Haziran'da yapacağı esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayacak.

Eski dekana 15 yıl hapis istemi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle açılan davada yargılanan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ve eşi Gülhan Tekinay hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ahmet Adem Tekinay'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadenin yeterli olmadığını belirten duruşma savcısı, sanık hakkında buna göre hüküm kurulmasını istedi.

"Örgüt üyeliği" suçundan yargılanan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ünlü çiğköfteci FETÖ'den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 1 yıldan fazladır hakkında arama kararı bulunan ve firari olan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya, sahte kimlikle İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen FETÖ şüphelisi Murat Sivrikaya, tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ'nün sözde müdür yardımcısı duruşmada tutuklandı

FETÖ üyesi olmakla suçlanan tutuksuz sanık Cemil Akbulut'un İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada tanıkların Akbulut'un örgüt içerisinde "Cevdet" kod adını aldığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 'müdür yardımcısı' konumunda olduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ayrıca sanığın daha önceden örgütün Alsancak'ta 'büyük bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığına ilişkin beyanlarını göz önünde bulundurarak Akbulut'un tutuklanmasına karar verdi.