Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, kirazın bu yıl yüksek kalitede olmasının hem üretici hem de tüketiciyi mutlu ettiğini söyledi.

Kirazın çiçeklenme döneminde yoğun yağmur nedeniyle tozlaşma olmadığını, bu durumun da rekolteyi etkilediğini anlatan Solmaz, "Bu yıl kirazda yüksek rekolte beklemiyoruz. Tozlaşmanın zayıf olmasından dolayı kirazlar seyrek tuttu. Alıcı gözüyle bakıldığında kirazımızın kalibresi yüksek, istenen seviyede. Kirazımız şu an pazarda hak ettiği fiyatta satılmakta." diye konuştu.

Geçen yıl sezon başında kirazın 7-8 lira aralığında, ürün bollaştığında ise 5 lira civarında satıldığını anımsatan Solmaz, "Bu yıl ise üretici sezon başında kirazı 12 liraya satmaya başladı. Ürünümüzün kalibresi ihracata uygun. İşçi, gübre gibi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı kiraz fiyatlarında bu yıl geçen yıla göre artış bekliyoruz. Geçen yıl sık tutmasından dolayı kirazın kalibresi düşüktü, bu yıl kalibre yüksek. Dalbastı kirazında ihracatçı açısından verimli bir yıl olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tahmini rekolte 700 ton

Dalbastı kirazının yurt içi ve yurt dışında tercih edildiğini dile getiren Solmaz, "Avrupa ve Rusya'da kirazımız aranan bir meyve. Kirazımız en fazla Rusya'ya ihraç ediliyor. Almanya, İngiltere ve Fransa'ya da gidiyor. Geri kalan kirazlar ise iç piyasada tüketiliyor. Geçen yıl kiraz rekoltemiz yaklaşık bin tondu, bu yıl ise tahmini rekoltemiz 700 ton civarında. " şeklinde konuştu.

Çiftçi Şener Keleş, güzel bir hasat sezonuna girdiklerini ve ürünün kalitesinin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Bahçemiz babadan kalma, biz kiraz ağaçlarımızı yeniledik. En iyi kirazı yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yılki hasattan memnunuz." dedi.