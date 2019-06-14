Dünya Meteoroloji Örgütünde Türkiye'ye etkin görev

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Coşkun, Cenevre'de düzenlenen 18'inci Dünya Meteoroloji Kongresi'nde oy birliğiyle WMO Yürütme Konseyi Üyeliğine seçildi.

WMO Yürütme Konseyinin Avrupa Bölgesi, 2019-2023 döneminde, Coşkun ile birlikte Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya ve Rusya Federasyonu meteoroloji genel müdürleri tarafından temsil edilecek.

Coşkun, AA muhabirine, Yürütme Konseyinin meteoroloji alanındaki uluslararası iş birliği ve koordinasyonunun adeta mutfağı olduğunu söyledi.

Burada temsil edilmenin önem taşıdığını belirten Coşkun, "Bu görev, hem kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası alanda saygınlığını ve görünürlüğünü artıracak hem de WMO'nun karar aşamalarında daha etkin yer almamızı sağlayacak. Diğer yandan meteoroloji alanındaki uluslararası destek ve yardımları giderek artıran Meteoroloji Genel Müdürlüğü için WMO Yürütme Konseyinde temsil edilmek, bölgesindeki etkinliğini pekiştirmesi ve liderliğe yükselmesi için de fırsatlar sunacaktır." dedi.

WMO'nun, Birleşmiş Milletlerin iklim, hava durumu ve su konularındaki ihtisas kuruluşu olduğunu anımsatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Günlük hava tahminlerinden kutuplardaki buzullarda meydana gelen değişikliklere, olağanüstü meteorolojik hadiselere yönelik erken uyarılardan afet risklerinin azaltılmasına, iklim değişikliğinin tarıma etkilerinden mega şehirler için özel hava durumu uygulamalarına, su kaynaklarının planlanması ve yönetilmesinden büyük spor etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına, şehir planlamasından turizme, ulaşımdan sanayi yatırımlarına kadar hayatın her alanında verilen meteorolojik hizmetlerin koordinasyonu WMO tarafından yürütülüyor."

- 2023'e kadar görev yapacak

Coşkun, seçildiği Yürütme Konseyinin örgütün icra organı olduğunu vurgulayarak, "Konseyin görevleri arasında, kongrede alınan kararları uygulamak, WMO programlarının koordinasyonunu sağlamak, bölge birlikleri ve teknik komisyonların tavsiyelerini değerlendirerek karara bağlamak, dönemsel bütçenin uygulanmasını yönetmek ve meteoroloji alanındaki uluslararası iş birliğini geliştirmek yer alıyor." diye konuştu.

Volkan Mutlu Coşkun, 17-19 Haziran'da gerçekleştirilecek ilk oturumdan itibaren 2023 yılında düzenlenecek 19'uncu Dünya Meteoroloji Kongresi'ne kadar WMO Yürütme Konseyinde Avrupa Bölgesi'ni temsil edecek.