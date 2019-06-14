2019 TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınacak
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Tercihler 20 Haziran'a kadar yapılabilecek.
|14 Haziran 2019 11:33
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2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 14-20 Haziran 2019 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 11.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2019 TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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