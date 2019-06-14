Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yıl klibi
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180. yılı dolayısıyla bir klip yayınlandı.
|14 Haziran 2019 11:35
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya sayfalarında yayınlanan klipte, jandarmanın faaliyetlerinden kesitler yer aldı. Paylaşımda, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak 180 yıldır milletimizin emrindeyiz" ifadesi kullanıldı.
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