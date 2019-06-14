MSÜ tercih sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini tamamlayanların sonuçları geçtiğimiz açıklandı. MSB personel temin sisteminde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının ardından 2. seçim aşamalarına geçilecek.
|14 Haziran 2019 11:47
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Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini tamamlayanların sonuçları geçtiğimiz
açıklandı. MSB personel temin sisteminde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının ardından
2. seçim aşamalarına geçilecek.
MSÜ bünyesinde yer almak isteyen öğrenciler tercihlerini yaptılar ve son haftalarda sonuçları beklemeye koyuldular. Büyük bir merakla beklenilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı.
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